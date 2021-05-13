Правительство Канады выразило беспокойство из-за роста иностранной шпионской активности. Власти заявили, что стороннее вмешательство во внутренние дела Канады в 2020 году достигло масштабов, которые не наблюдались со времен "холодной войны".

Такое заявление сделал директор Канадской службы безопасности и разведки Дэвид Виньйо.

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Как сказал он, канадские разведчики зафиксировали рост иностранной активности во всех ключевых сферах.

Вызовы национальной безопасности, стоящие перед Канадой, в частности, экстремизм, иностранное вмешательство, шпионаж и вредная кибернетическая деятельность – усилились, развились и во многих формах стали гораздо более опасными для канадцев,

– указал глава спецслужбы.

Также Дэвид Виньо заявил, что суверенитету Канады больше всего угрожают действия России и Китая.

Обратите внимание! От агрессивных действий России страдают многие страны Европы. Так, в конце марта Болгария разоблачила у себя на территории российских шпионов, которые хотели похитить документы ЕС и НАТО. Для их задержания пришлось проводить спецоперацию и высылать дипломатов.