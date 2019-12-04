Гучне вбивство у Берліні: Німеччина звинуватила Росію у причетності і вислала дипломатів

Уряд Німеччини висилає двох співробітників посольства Росії у зв'язку з убивством в Берліні колишнього чеченського польового командира. Німецькі ЗМІ вже порівнюють скандал із отруєнням Скрипалів у Великій Британії.

В офіційній заяві МЗС Німеччини мовиться, що двоє співробітників посольства Росії в Німеччині були оголошені персонами нон-грата.

Варто знати: Міжнародні скандали і Росія: до яких країн дотягнулася "рука Кремля"

Німеччина звинуватила російську владу у недостатньому сприянні у розслідуванні вбивства у берлінському парку Tiergarten.

Востаннє представник МЗС ФРН Андреас Міхаеліс звертався до посла Росії в Німеччині Сергія Нечаєва з подібним проханням 20 листопада.

Німецька прокуратура встановила, що вбивство було виконано на замовлення російської або чеченської влади.

За інформацією видання Der Spiegel, обидва дипломати, які працювали в російському посольстві в Берліні, насправді є співробітниками російських спецслужб. Тепер вони повинні покинути Німеччину протягом семи днів.

Що відомо про гучне вбивство чеченця у Берліні

Зелімхан Хангошвілі був застрелений у берлінському парку Tiergarten у центрі Берліна 23 серпня. Він був польовим командиром під час другої чеченської війни. Влада Росії оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі. Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як у 2015 році на нього в Грузії було здійснено черговий замах.

Ймовірного вбивцю Хангошвілі затримали в Берліні в той же день завдяки свідченням свідків. Ним виявився чоловік із російським паспортом на ім'я Вадима Соколова.



Зелімхан Хангошвілі / svoboda.org