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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Гучне вбивство у Берліні: Німеччина звинуватила Росію у причетності і вислала дипломатів

      2006 Читать новость на русском
      Німеччина вимагає в Росії пояснень через вбивство чеченця Зелімхана Хангошвілі / bild.de

      Уряд Німеччини висилає двох співробітників посольства Росії у зв'язку з убивством в Берліні колишнього чеченського польового командира. Німецькі ЗМІ вже порівнюють скандал із отруєнням Скрипалів у Великій Британії.

      В офіційній заяві МЗС Німеччини мовиться, що двоє співробітників посольства Росії в Німеччині були оголошені персонами нон-грата. 

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      Німеччина звинуватила російську владу у недостатньому сприянні у розслідуванні вбивства у берлінському парку Tiergarten.

      Востаннє представник МЗС ФРН Андреас Міхаеліс звертався до посла Росії в Німеччині Сергія Нечаєва з подібним проханням 20 листопада.

      Німецька прокуратура встановила, що вбивство було виконано на замовлення російської або чеченської влади.

      За інформацією видання Der Spiegel, обидва дипломати, які працювали в російському посольстві в Берліні, насправді є співробітниками російських спецслужб. Тепер вони повинні покинути Німеччину протягом семи днів.

      Що відомо про гучне вбивство чеченця у Берліні

      Зелімхан Хангошвілі був застрелений у берлінському парку Tiergarten у центрі Берліна 23 серпня. Він був польовим командиром під час другої чеченської війни. Влада Росії оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі. Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як у 2015 році на нього в Грузії було здійснено черговий замах.

      Ймовірного вбивцю Хангошвілі затримали в Берліні в той же день завдяки свідченням свідків. Ним виявився чоловік із російським паспортом на ім'я Вадима Соколова.


      Зелімхан Хангошвілі / svoboda.org

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      Теги: Новини політики Чечня Видворення російських дипломатів Вбивство
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