Міжнародні скандали і Росія: до яких країн дотягнулася "рука Кремля"

Росія опинилася в епіцентрі чергового міжнародного скандалу. Цього разу – в Іспанії. Розповідаємо, що відбулося і до яких гучних конфліктів, що сталися останнім часом у інших країнах, причетний Володимир Путін.

В іспанських ЗМІ з'явилася інформація, що у жовтні, за підозрою у втручанні у внутрішні справи Іспанії (під час референдуму про незалежність Каталонії у 2017 році), затримали росіянина та українця. При цьому обох називають "російськими шпигунами" та пов'язують зі старшим офіцером російської військової розвідки (ГРУ).

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Розслідування ймовірних спроб російських спецслужб вплинути на ситуацію в Каталонії триває. Воно, за інформацією ЗМІ, зосереджено на "елітному військовому підрозділі 29155", який пов'язують зі спробами дестабілізувати Європу. У РФ звинувачення уже назвали "наклепом".

Це – далеко не перший міжнародний скандал, пов’язаний із втручанням Росії. Кремль неодноразово звинувачували у спробах вплинути на вибори в інших країнах та у військовому вторгненні. Згадуємо останні приклади.

Cкандал з російським розвідником у Сербії

17 листопада в мережі з’явився відеозапис, на якому співробітник головного управління Генштабу Збройних Сил Росії (раніше – ГРУ) передавав гроші сербському військовому. У підписі до ролика сказано, що це – "офіцер ГРУ полковник Георгій Вікторович Клебан платить своєму сербському агенту, що є високопосадовцем Сербії". Також уточнюється, що Клебан працював в посольстві Росії у Белграді.

Детально: Скандал за участю Росії у Сербії: агент ГРУ давав гроші тамтешньому посадовцю – відео

22 листопада президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербське Агентство інформаційної безпеки "вже давно поінформоване про діяльність в країні російського розвідника". За його словами, другою особою на відео є сербський підполковник на пенсії, за яким "стежили з 2012 року". Сама знята на відео зустріч сталася в грудні минулого року.

При цьому президент Сербії зазначив, що інцидент не вплине на "чудові відносини" країни з Росією. У Кремлі заявили, що "не були в курсі того, що відбувається" та традиційно назвали це провокацією.

Відео зустрічі російського розвідника та сербського військового:

Війна на Донбасі і анексія Криму

Анексія Криму відбулася 18 березня 2014 року, нібито внаслідок "референдуму. Насильницька анексія, як і псевдореферендум, не визнаються більшістю країн світу, а також низкою міжнародних організацій – Генасамблея ООН, ПАРЄ, ОБСЄ тощо. Також це суперечить рішенню Венеційської комісії.

Це стало однією зі складових частин збройної агресії Росії проти України, яка розпочалася навесні 2014 року. Тоді під прикриттям "народних" протестів були створені так звані "ЛНР" та "ДНР", які проголосили себе "незалежними республіками". Верховна Рада України офіційно визнала Російську Федерацію агресором.

За останніми даними ООН, загальна кількість жертв (загиблих та поранених) в результаті конфлікту на Донбасі становить від 41 до 44 тисяч осіб. Серед них:

13 000-13 200 загиблих (щонайменше 3345 цивільних осіб (у тому числі 298 загиблих на борту рейсу MH17), приблизно 4100 українських військових і приблизно 5650 членів озброєних груп);

(щонайменше 3345 цивільних осіб (у тому числі 298 загиблих на борту рейсу MH17), приблизно 4100 українських військових і приблизно 5650 членів озброєних груп); 29 000-31 000 поранених (приблизно 7000-9000 цивільних осіб, 9500-10 500 українських військових і 12 500-13 500 членів озброєних груп).

Йдеться про період від березня 2014 року до 31 жовтня 2019 року. Війна триває.



Які території Донбасу окупувала Росія

Втручання у вибори США

У Штатах підозрюють, що Росія втручалася у президентські вибори 2016 року. Цей факт почали розслідувати після того, як один із радників кампанії Трампа проговорився про це австралійському дипломату.

Після тривалого розслідування спецпрокурор Роберт Мюллер зміг довести, що Росія втручалася у вибори, але співпраці між Трампом та росіянами під час передвиборчої кампанії виявлено не було.

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Однак у 16 людей, які мали відношення до президентської кампанії Дональда Трампа, спецпрокурор встановив наявність зв’язків із росіянами. Шістьом із них висунули звинувачення у неправдивому свідченні. Зокрема, колишнього очільника президентського виборчого штабу Пола Манафорта засудили до 7,5 років в’язниці, а ексадвоката Трампа Макла Коена – до 3 років.

12 співробітників російської розвідки звинуватили у ймовірному зломі серверів національного комітету Демократичної партії та поширенні цих даних через фейкові акаунти й WikiLeaks.



Дональд Трамп не вважає, що РФ втручалася у кампанію

Також обвинувачення отримали 13 співробітників російської "фабрики тролів", які вели у соцмережах кампанію, "щоб посіяти ворожнечу в американському суспільстві". Керівником цієї "фабрики" вважають російського бізнесмена Євгена Пригожина.

Володимир Путін назвав усі звинувачення США "вигадкою опозиції".

Російські війська у Сирії

Росія розпочала військову підтримку сирійського режиму з 2015 року, коли Башар аль-Асад опинився у скрутному становищі. Офіційно свою позицію Кремль пояснив "боротьбою з тероризмом". Однак атак зазнала не лише ІДІЛ, а й низка опозиціонерів Асада.

Асад не без російської допомоги зміг повернути під контроль значну частину Сирії. Проте Москву при цьому неодноразово звинувачували у здійсненні злочинів проти мирного населення, особливо в Алеппо та Пальмірі.

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Основною метою Путіна у цій операції була навіть не підтримка Асада, а бажання повернути Росію на міжнародну арену після ізоляції через напад на Україну.

Росія 12 разів накладала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН стосовно війни в Сирії. Остання резолюція стосувалася ймовірної хімічної атаки у Східній Гуті. Тоді США заявили, що відповідальність за це несе режим Асада. Москва це заперечила та прийняла позицію Сирії, яка звинувачує Штати у пошуках приводу для взяття країни під приціл.

"Зелені чоловічки" у Норвегії

В кінці вересня 2019 року на материковій частині Норвегії і на архіпелазі Шпіцберген помітили спецназівців РФ, які вивчали головні інфраструктурні об'єкти і в цілому розвідували місцевість.

Тоді росіян на територію країни перекинув спеціальний підводний човен, призначений для виконання секретних завдань. Що цікаво, на материковій частині Норвегії російські військові діяли під виглядом цивільних.



"Ввічливі люди" з'явилися і в Норвегії

Норвезькі ЗМІ повідомили, що в операції брали участь "відомі через захоплення Криму" найманці нелегальної російської ПВК "Вагнер".

Посольство Росії в Норвегії назвало це "грубою провокацією" та спростувало.

Відомо, що у Норвегії періодично проводять розвідувальні роботи представники РФ. А докази присутності спецслужб Кремля на Шпіцбергені знайшли російські ЗМІ. Варто зазначити, що архіпелаг належить Норвегії і є демілітаризованою зоною – жодна країна не може використовувати його територію і прибережні води у військових цілях.

Масові протести у Грузії

У червні 2019 року у Грузії відбулася хвиля масових протестів, спровокованих депутатом російської Державної Думи.



Почалося все із засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я у Тбілісі. Захід відкрив не спікер грузинського парламенту, а депутат російської Державної Думи, комуніст Сергій Гаврилов. Він сів у крісло спікера парламенту і звернувся до присутніх російською мовою. Світові ЗМІ назвали це "ляпасом по обличчю грузинської історії".

Дивіться відео протестів у Грузії:

Інцидент спровокував протести опозиції, засідання асамблеї було зірвано, а Гаврилов під охороною покинув парламент.

Близько 10 тисяч грузинів вийшли на вулиці. Правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ і гумові кулі. В результаті постраждали 240 осіб, серед яких – 80 поліцейських.

Спроба здійснити держпереворот у Чорногорії

У жовтні 2016 року, у день виборів до парламенту Чорногорії, в країні заарештували групу сербів і чорногорців, частина з яких воювала на боці проросійських бойовиків на Донбасі. Причиною стало ймовірне планування ними здійснити державний переворот. Тоді ж із Сербії депортували росіян, які готували терористичні акти в Чорногорії.

Організаторами невдалого держперевороту в Чорногорії виявилися співробітники ГРУ Володимир Моїсеєв (відомий під ім'ям Володимир Попов) та Едуард Широков. Обидва агенти ГРУ у червні 2019 року отримали 12 та 15 років позбавлення волі відповідно. Однак заочно – влада Чорногорії оголосила росіян у міжнародний розшук.