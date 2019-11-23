18:30
23 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОЛОДОМОР ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічне багатство Рогозіна. Росіяни ловлять іноземних агентів
      Вєсті Кремля
      23:01, 22 листопада
      Вєсті.UA: Хатинка для Діда Мороза за 6 мільйонів. Навчання "слуг народу"
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГОЛОДОМОР ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Громадянин України фігурує у розслідуванні Іспанії щодо російських шпигунів: що про це відомо

      347 Читать новость на русском
      Скандал в Іспанії набирає обертів / Global Look Press / Matthias Balk / dpa

      Розслідування іспанського суду щодо втручання російських спецслужб у події щодо спроби проголошення незалежності Каталонії стосується діяльності громадянина України та громадянина Росії, заарештованих минулого року 4 жовтня у провінції Жирона.

      Про це мовиться у публікації іспанського видання El Mundo.

      До теми: Іспанія розслідує втручання Росії у референдум в Каталонії

      Обох чоловіків затримали, коли вони їхали у напрямку Франції на зареєстрованому у Білорусі "Мерседесі". Представники цивільної гвардії під час огляду авто виявили російську гранату M-75, що "була в ідеальному стані".

      Національний суд пов'язує обох затриманих, щодо одного з яких є ордер на арешт, але під іншою особою, зі старшим офіцером російської військової розвідки Денисом Сергєєвим, щодо якого проводиться розслідування.

      Журналісти-розслідувачі Bellingcat встановили, що Сергєєв відвідував Барселону щонайменше двічі під іменем Сергія Федотова. Іншого разу – за три дні до референдуму про незалежність Каталонії.

      Що відомо про російського шпигуна Сергєєва?

      Його називають службовцем елітного військового підрозділу 29155. Західні спецслужби неодноразово звинувачували його у дестабілізації в Європі. Ця група російської військової розвідки розпочала комп'ютерні атаки напередодні референдуму. Слідчі підозрюють, що її члени були пов'язані з російськими хакерами, які допомагали підтримувати активність сайтів в день референдуму, який Мадрид вважає незаконним.


      Іспанія підозрює російську розвідку у втручанні у референдум в Каталонії / 1news.com.ua

      Хоча розслідування в Національному суді почалося чотири місяці тому, зараз слідство прагне з'ясувати реальні масштаби діяльності російських шпигунів і рівень їхнього проникнення у процеси навколо каталонської незалежності. Слідчі працюють з кількома гіпотезами і не виключають, що існують зв'язки між лідерами каталонських сепаратистів і російськими шпигунами.

      Що відомо про референдум у Каталонії?Референдум про відокремлення від Іспанії автономної області Каталонія був оголошений у червні 2017 року, а проведений у жовтні того ж року. На ньому виносилося питання, чи хочуть мешканці Каталонії незалежності від Іспанії.

      Референдум та його результати не визнали більшість країн світу, серед яких члени Євросоюзу, Іспанія, Україна і навіть Росія.

      Голодомор в Україні: як світ дізнався про моторошний геноцид
      сьогодні
      6256
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики хакери Каталонія Протести у Барселоні Референдум
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто з політиків вирішив підтримати Ляшка і викрив свою співпрацю з Ахметовим
      сьогодні , 17:00 Хто з політиків вирішив підтримати Ляшка і викрив свою співпрацю з Ахметовим
      Сергій Лещенко 1352
      Річниця чи реквієм: висновки і прогнози після шести років Революції Гідності
      сьогодні , 16:04 Річниця чи реквієм: висновки і прогнози після шести років Революції Гідності
      Наталя Ромашова 174
      Як вразити HR-менеджерів на співбесіді: поради коучів
      сьогодні , 16:00 Як вразити HR-менеджерів на співбесіді: поради коучів
      Блог Медіа 254
      Касентний скандал Офісу Президента: що буде з ДБР та Романом Трубою
      сьогодні , 15:30 Касентний скандал Офісу Президента: що буде з ДБР та Романом Трубою
      Анна Калюжна 498
      Тема Голодомору – особиста історія для кожного: інтерв'ю з режисером та героєм фільму "Яків"
      сьогодні , 15:15 Тема Голодомору – особиста історія для кожного: інтерв'ю з режисером та героєм фільму "Яків"
      Катерина Петренко 178
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук