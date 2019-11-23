Громадянин України фігурує у розслідуванні Іспанії щодо російських шпигунів: що про це відомо

Розслідування іспанського суду щодо втручання російських спецслужб у події щодо спроби проголошення незалежності Каталонії стосується діяльності громадянина України та громадянина Росії, заарештованих минулого року 4 жовтня у провінції Жирона.

Про це мовиться у публікації іспанського видання El Mundo.

До теми: Іспанія розслідує втручання Росії у референдум в Каталонії

Обох чоловіків затримали, коли вони їхали у напрямку Франції на зареєстрованому у Білорусі "Мерседесі". Представники цивільної гвардії під час огляду авто виявили російську гранату M-75, що "була в ідеальному стані".

Національний суд пов'язує обох затриманих, щодо одного з яких є ордер на арешт, але під іншою особою, зі старшим офіцером російської військової розвідки Денисом Сергєєвим, щодо якого проводиться розслідування.

Журналісти-розслідувачі Bellingcat встановили, що Сергєєв відвідував Барселону щонайменше двічі під іменем Сергія Федотова. Іншого разу – за три дні до референдуму про незалежність Каталонії.

Що відомо про російського шпигуна Сергєєва?

Його називають службовцем елітного військового підрозділу 29155. Західні спецслужби неодноразово звинувачували його у дестабілізації в Європі. Ця група російської військової розвідки розпочала комп'ютерні атаки напередодні референдуму. Слідчі підозрюють, що її члени були пов'язані з російськими хакерами, які допомагали підтримувати активність сайтів в день референдуму, який Мадрид вважає незаконним.



Іспанія підозрює російську розвідку у втручанні у референдум в Каталонії / 1news.com.ua

Хоча розслідування в Національному суді почалося чотири місяці тому, зараз слідство прагне з'ясувати реальні масштаби діяльності російських шпигунів і рівень їхнього проникнення у процеси навколо каталонської незалежності. Слідчі працюють з кількома гіпотезами і не виключають, що існують зв'язки між лідерами каталонських сепаратистів і російськими шпигунами.

Що відомо про референдум у Каталонії?Референдум про відокремлення від Іспанії автономної області Каталонія був оголошений у червні 2017 року, а проведений у жовтні того ж року. На ньому виносилося питання, чи хочуть мешканці Каталонії незалежності від Іспанії.



Референдум та його результати не визнали більшість країн світу, серед яких члени Євросоюзу, Іспанія, Україна і навіть Росія.