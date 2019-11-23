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      Гражданин Украины фигурирует в расследовании Испании о российских шпионах: что об этом известно

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      Скандал в Испании набирает обороты / Global Look Press / Matthias Balk / dpa

      Расследование испанского суда о вмешательстве российских спецслужб в событиях относительно попытки провозглашения независимости Каталонии касается деятельности гражданина Украины и гражданина России, арестованных в прошлом году 4 октября в провинции Жирона.

      Об этом говорится в публикации испанского издания El Mundo.

      К теме: Испания расследует вмешательство России в референдум в Каталонии

      Обоих мужчин задержали, когда они ехали в направлении Франции на зарегистрированном в Беларуси "Мерседесе". Представители гражданской гвардии при осмотре авто обнаружили российскую гранату M-75, которая "была в идеальном состоянии".

      Национальный суд связывает обоих задержанных, в отношении одного из которых есть ордер на арест, но под другим лицом, со старшим офицером российской военной разведки Денисом Сергеевым, в отношении которого проводится расследование.

      Журналисты-расследователи Bellingcat установили, что Сергеев посещал Барселону минимум дважды под именем Сергея Федотова. В другой раз – за три дня до референдума о независимости Каталонии.

      Что известно о русском шпионе Сергеева?

      Его называют служащим элитного военного подразделения 29155. Западные спецслужбы неоднократно обвиняли его в дестабилизации в Европе. Эта группа российской военной разведки начала компьютерные атаки накануне референдума. Следователи подозревают, что ее члены были связаны с российскими хакерами, которые помогали поддерживать активность сайтов в день референдума, который Мадрид считает незаконным.


      Испания подозревает российскую разведку во вмешательстве в референдум в Каталонии / 1news.com.ua

      Хотя расследование в Национальном суде началось четыре месяца назад, сейчас следствие стремится выяснить реальные масштабы деятельности российских шпионов и уровень их проникновения в процессы вокруг каталонской независимости. Следователи работают с несколькими гипотезами и не исключают, что существуют связи между лидерами каталонских сепаратистов и российскими шпионами.

      Что известно о референдуме в Каталонии?
      Референдум об отделении от Испании автономной области Каталония был объявлен в июне 2017 года, а проведен в октябре того же года. На нем выносился вопрос, хотят ли жители Каталонии независимости от Испании.

      Референдум и его результаты не признали большинство стран мира, среди которых члены Евросоюза, Испания, Украина и даже Россия.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Протесты в Барселоне Каталония хакеры Референдум
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