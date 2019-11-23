Гражданин Украины фигурирует в расследовании Испании о российских шпионах: что об этом известно
Расследование испанского суда о вмешательстве российских спецслужб в событиях относительно попытки провозглашения независимости Каталонии касается деятельности гражданина Украины и гражданина России, арестованных в прошлом году 4 октября в провинции Жирона.
Об этом говорится в публикации испанского издания El Mundo.
К теме: Испания расследует вмешательство России в референдум в Каталонии
Обоих мужчин задержали, когда они ехали в направлении Франции на зарегистрированном в Беларуси "Мерседесе". Представители гражданской гвардии при осмотре авто обнаружили российскую гранату M-75, которая "была в идеальном состоянии".
Национальный суд связывает обоих задержанных, в отношении одного из которых есть ордер на арест, но под другим лицом, со старшим офицером российской военной разведки Денисом Сергеевым, в отношении которого проводится расследование.
Журналисты-расследователи Bellingcat установили, что Сергеев посещал Барселону минимум дважды под именем Сергея Федотова. В другой раз – за три дня до референдума о независимости Каталонии.
Что известно о русском шпионе Сергеева?
Его называют служащим элитного военного подразделения 29155. Западные спецслужбы неоднократно обвиняли его в дестабилизации в Европе. Эта группа российской военной разведки начала компьютерные атаки накануне референдума. Следователи подозревают, что ее члены были связаны с российскими хакерами, которые помогали поддерживать активность сайтов в день референдума, который Мадрид считает незаконным.
Испания подозревает российскую разведку во вмешательстве в референдум в Каталонии / 1news.com.ua
Хотя расследование в Национальном суде началось четыре месяца назад, сейчас следствие стремится выяснить реальные масштабы деятельности российских шпионов и уровень их проникновения в процессы вокруг каталонской независимости. Следователи работают с несколькими гипотезами и не исключают, что существуют связи между лидерами каталонских сепаратистов и российскими шпионами.
Что известно о референдуме в Каталонии?
Референдум об отделении от Испании автономной области Каталония был объявлен в июне 2017 года, а проведен в октябре того же года. На нем выносился вопрос, хотят ли жители Каталонии независимости от Испании.
Референдум и его результаты не признали большинство стран мира, среди которых члены Евросоюза, Испания, Украина и даже Россия.
Выбор редакции
-
Шторм в Азовском море: спасатели эвакуируют людей с острова Бирючий – впечатляющее видеосегодня , 18:02
-
Украинцы не простят: Зеленский и другие политики почтили память жертв Голодомора – фотосегодня , 16:32
-
"Александрия" в тяжелой игре победила "Зарю" перед матчем с "Вольфсбургом": видеосегодня , 15:59