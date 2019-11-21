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      Испания расследует вмешательство России в референдум в Каталонии

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      Испания подозревает российскую разведку во вмешательстве в референдум в Каталонии / 1news.com.ua

      Национальный суд Испании начал расследование о возможном вмешательстве Главного управления разведки России в каталонский референдум. Говорится о референдуме, на котором поднимался вопрос отделения Каталонии от Испании.

      Следствие по делу будет проводить генеральная информационная комиссия испанской полиции, специализирующаяся на противодействии терроризму. Об этом сообщает издание El Pais.

      К слову: Президент Каталонии хочет провести новый референдум о независимости региона

      Расследование сосредоточено на деятельности элитной военной группировки 29155, которую спецслужбы западных стран неоднократно обвиняли в попытках дестабилизации в Европе.

      Именно эта группировка американские СМИ ассоциировали с отравлением Скрипалей в Солзбери, протестами "желтых жилетов" во Франции, а также с попыткой осуществления государственного переворота в Черногории в 2016 году.

      Что известно о референдуме в Каталонии?Референдум об отделении от Испании автономной области Каталония был объявлен в июне 2017 года, а проведен в октябре того же года. На нем выносился вопрос, хотят ли жители Каталонии независимости от Испании.

      Референдум и его результаты не признало большинство стран мира, среди которых члены Евросоюза, Испания, Украина и даже Россия.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости России Каталония Референдум
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