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      Іспанія розслідує втручання Росії у референдум в Каталонії

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      Іспанія підозрює російську розвідку у втручанні у референдум в Каталонії / 1news.com.ua

      Національний суд Іспанії розпочав розслідування про можливе втручання Головного управління розвідки Росії у каталонський референдум. Мовиться про референдум, на якому підіймалося питання відділення Каталонії від Іспанії.

      Cлідство у справі проводитиме генеральна інформаційна комісія іспанської поліції, що спеціалізується на протидії тероризму. Про це повідомляє видання El Pais.

      До слова: Президент Каталонії хоче провести новий референдум щодо незалежності регіону

      Розслідування зосереджене на діяльності елітного військового угруповання 29155, яке спецслужби західних країн неодноразово звинувачували у спробах дестабілізації у Європі.

      Саме це угруповання американські ЗМІ асоціювали з отруєнням Скрипалів у Солзбері, протестами "жовтих жилетів" у Франції, а також зі спробою здійснення державного перевороту у Чорногорії у 2016 році.

      Що відомо про референдум у Каталонії?Референдум про відокремлення від Іспанії автономної області Каталонія був оголошений у червні 2017 року, а проведений у жовтні того ж року. На ньому виносилося питання, чи хочуть мешканці Каталонії незалежності від Іспанії.

      Референдум та його результати не визнали більшість країн світу, серед яких члени Євросоюзу, Іспанія, Україна і навіть Росія.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Референдум Каталонія Новини Росії
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