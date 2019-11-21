Іспанія розслідує втручання Росії у референдум в Каталонії

Національний суд Іспанії розпочав розслідування про можливе втручання Головного управління розвідки Росії у каталонський референдум. Мовиться про референдум, на якому підіймалося питання відділення Каталонії від Іспанії.

Cлідство у справі проводитиме генеральна інформаційна комісія іспанської поліції, що спеціалізується на протидії тероризму. Про це повідомляє видання El Pais.

До слова: Президент Каталонії хоче провести новий референдум щодо незалежності регіону

Розслідування зосереджене на діяльності елітного військового угруповання 29155, яке спецслужби західних країн неодноразово звинувачували у спробах дестабілізації у Європі.

Саме це угруповання американські ЗМІ асоціювали з отруєнням Скрипалів у Солзбері, протестами "жовтих жилетів" у Франції, а також зі спробою здійснення державного перевороту у Чорногорії у 2016 році.

Що відомо про референдум у Каталонії?Референдум про відокремлення від Іспанії автономної області Каталонія був оголошений у червні 2017 року, а проведений у жовтні того ж року. На ньому виносилося питання, чи хочуть мешканці Каталонії незалежності від Іспанії.



Референдум та його результати не визнали більшість країн світу, серед яких члени Євросоюзу, Іспанія, Україна і навіть Росія.