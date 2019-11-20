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      Скандал за участю Росії у Сербії: агент ГРУ давав гроші тамтешньому посадовцю – відео

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      У Сербії опублікували відео зустрічі російського розвідника з агентом-посадовцем у Белграді / Скріншот відео

      У Сербії розгорівся скандал навколо опублікованого у мережі відео. На кадрах видно, як співробітник Головного розвідувального управління Генштабу Росії Георгій Клебан дає хабар "сербському агенту – високопосадовцю". У Службі безпеки та інформації Сербії вже підтвердили справжність відеозапису.

      Що відомо про резонансе відео

      Як повідомляє сербське відділення "Радіо Свобода", на оприлюднених кадрах можна побачити зустріч двох чоловіків на парковці, вони обидва прямують до машини одного з двох. Російський розвідник віддає поліетиленовий пакет сербському агенту, і той залишає цей пакет у припаркованій машині.

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      Потім двоє чоловіків йдуть у сусіднє кафе, і опісля їхня зустріч закінчується. Далі сербський агент підходить до своєї машини та відкриває отриманий пластиковий пакет. У ньому він знаходить конверт з грошима.

      Представник російської розвідки зустрічається з сербським агентом: дивіться відео 

      Хто потрапив на це відео

      У волонтерській групі розслідувачів Bellingcat із посиланням на результати аналізу ролика кажуть, що на відео зображено аташе з питань оборони дипломатичного представництва РФ в Сербії, який водночас є співробітником російської військової розвідувальної служби ГРУ.

      Його ім’я – Георгій Вікторович Клебан. Він є зареєстрованим за адресою, де розташовано Загальну військову академію. Крім того, дружину Клебана свого часу помічали у військової частині російського "спецназу", який має прямий стосунок до ГРУ.

      У сербському МЗС кажуть, що Клебан обіймав посаду помічника міністра оборони в російському посольстві в Белграді, але його звільнили у червні 2019 року. Таким чином, його наразі неможливо знайти в дипломатичному списку активних дипломатичних представників іноземних держав в Сербії, що є доступним на сайті зовнішньополітичного відомства Сербії.

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      Що ще відомо

      Служба безпеки та інформації Сербії підтвердила справжність відеозапису. Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич, зі свого боку, зауважила, що вона зустрічалася з президентом Сербії Александаром Вучичем, і він як головнокомандувач наказав розслідувати цю справу, предає RTS.

      Сербський міністр оборони Александар Вулін, зі свого боку, висловив сподівання, що президент проведе зустріч із керівництвом розвідки, контррозвідки, а також Генерального штабу Збройних сил Сербії.

      Зауважимо, що оприлюднив скандальні кадри 17 листопада користувач Kdjuey Lskduf, згодом про цей ролик написали численні медіа.

      Російські шпигуни розбурхують Сербію. Це відео полковника Георгія Вікторовича Клебана, співробітника Головного розвідувального управління російської військової поліції (ГРУ), що платить своєму сербському агенту, який є високопосадовцем Сербії. Клебан працює в російському посольстві в Белграді,
      – наголосив він у одному зі своїх повідомлень у твітері.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини Росії Сербія Скандал
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