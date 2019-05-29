Конфлікт на Балканах: в чому причина загострення і чи визнає Сербія незалежність Косова

28 травня світ знову заговорив про конфлікт на Балканах – Сербія оголосила про приведення у бойову готовність армії після спецоперації Косова у населених сербами районах республіки. Розповідаємо, як пояснюють ситуацію обидві сторони та чи можливе визнання незалежності Косова Сербією.

Що сталося?

28 травня на півночі Косова, де проживають переважно серби, підрозділи косівських сил спецпризначення увійшли на територію чотирьох сербських муніципалітетів. За інформацією місцевих ЗМІ, при цьому спецпризначенці зруйнували декілька барикад, встановлених сербами на шляху броньованих поліцейських машин. Правоохоронці застосовували гумові кулі, сльозогінний газ та світлошумові гранати. Серби, своєю чергою, кидалися камінням та палили шини. Постраждалі були з обох сторін.

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За офіційними даними Сербії, під час спецоперації було затримано 23 особи. Зокрема, затримали російського дипломата, співробітника місії ООН у справах тимчасової адміністрації в Косово. Згодом його звільнили.

За даними Косова, заарештовано було 28 осіб. Серед них – 19 правоохоронців та 9 цивільних громадян.



Спецоперація у Косовому

Як пояснюють дії спецпризначенців у Косовому?

Президент Косова Хашим Тачі зазначив, що операція проводилася "заради блага всіх без винятку громадян", а серед заарештованих були не тільки серби.

На другому десятилітті існування Республіки Косово тут не буде місця для організованої злочинності, а ті, хто займається незаконною діяльністю, опиняться за ґратами. Операція проводиться заради блага всіх громадян без виключення, і я закликаю сербську громаду на півночі підтримувати мир і боротьбу з організованою злочинністю. Зміцнення правопорядку є життєво важливим для рівності всіх громадян і прискорює наш рух до євроатлантичного процесу інтеграції,

– пояснив Хашим Тачі.



Хашим Тачі

Він також подякував спецпризначенцям Косова "за відданість у боротьбі з організованою злочинністю і пропагандою". Та додав, що їм вдалося затримати громадян різних національностей – албаців, сербів, боснійців та росіянина, який "маскувався під дипломата, щоб перешкодити спецоперації". Таким чином Хашим Тачі спростував версію, що операція проводилася, щоб залякати сербів.

Версія Сербії

У Сербії не вірять у версію спецоперації заради блага та переконані – дії правоохоронців були спрямовані конкретно проти сербів.

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Президент країни Александар Вучич оперативно наказав привести в повну бойову готовність всі підрозділи Збройних сил Сербії та скликав Раду національної безпеки. Після цього – повідомив Євросоюз, що країна буде змушена втрутитись в ситуацію, якщо Косово не зупинить спецоперацію.

Наша армія за будь-якої серйозної загрози порядку в Північному Косові і Метохії буде захищати наших людей… Ми не допустимо нову операцію "Буря" (у ході операції у 1995 році хорватська армія відвоювала відірвані сербами хорватські території, – 24). І хочу сказати вам, що всі підрозділи поліції, спеціальних сил і спецназу перебувають у повній бойовій готовності,

– заявив Вучич у парламенті.



Александар Вучич

Представник сербського уряду Марко Джуріч своєю чергою зазначив, що дії поліції Косово були спрямовані на залякування сербів з метою вигнання. Він додав, що таким чином виникла загроза миру в регіоні.

Варто зазначити, що сербську версію щодо переслідування за ознакою національності підтримала і Росія. Крім того, у коментарі МЗС РФ сказано, що "очевидно, така зухвала поведінка спецпризначенців Косово є прямим наслідком багаторічного потурання їм з боку Євросоюзу і США".

Чи визнає Сербія незалежність Косова?

Александар Вучич це допускає. Зокрема, він уже заявив, що країні варто зробити вибір між "солодкою брехнею і гіркою правдою" і назвав ситуацію, яка є наразі, "самообманом".

Крім того, президент Сербії додав, що це може стати "визнанням найбільшої національної поразки".

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Інакше ми не дізнаємося реальний стан справ в Косові, в Метохії, хто ними керує… Я сказав усім, що немає влади Сербії, немає нашого уряду в Косові і Метохії, що вкрай важливо для охорони здоров'я і освіти, і ми повинні припинити обманювати нашу громадськість,

– зазначив Вучич.

Президент Сербії назвав два можливі шляхи вирішення проблеми: нормалізація відносин між Белградом і Пріштіною та збереження "замороженого конфлікту". Сам він виступає за перший варіант.



Що відомо про конфлікт між Сербією та Косовом?Конфлікт між Сербією і Косовом спалахнув на початку 90-х – під час югославської війни. Сербія втратила контроль над регіоном у 1999 році.



У грудні 2018 року парламент Косова ухвалив законопроекти про міністерство оборони, трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію та регуляцію служби у збройних силах Косова. Сербію це обурило.



Раніше Косово і Сербія домовилися відновити діалог на початку липня 2019 року. Переговори припинилися після розмов про можливі зміни кордонів: президент Косова сказав, що для миру буде достатньо "невеличкої корекції" кордону.



Станом на травень 2019 року незалежність Косова визнали 111 країн світу. Україна державу Косово не визнає.