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      Сербія відправила винищувач і своїх солдатів до кордону з Косово

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      Сербських військових відправили на кордон із Косово
      Сербських військових відправили на кордон із Косово / Скріншот

      Колона військових автомобілів з солдатами і озброєнням покинула казарми у сербському місті Кралєво. Війська попрямували в бік населеного пункту Рашка на кордоні з Косово.

      У бік зони безпеки на адміністративному кордоні з Косово також вилетів сербський винищувач МіГ-29. Перед початком руху колони в казарму прибув міністр оборони Сербії Олександр Вулін, повідомила агенція "Интерфакс" з посиланням на сербську радіостанцію Б92.

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      Раніше президент Сербії Олександр Вучич розпорядився привести у повну боєготовність всі підрозділи армії і спецназу МВС.

      У разі будь-якої загрози громадському порядку і життям людей на півночі Косово, наша армія захистить наш народ,
      – заявив Вучич.

      Вранці 28 травня спецназ Косова вторгся в населені сербами райони колишньої сербської провінції на півночі. В ході конфлікту з місцевими жителями були проведені там масові затримання. Президент Сербії Олександр Вучич зазначав про щонайменше 23 затриманих.

      Чому конфлікт між Косовом та Сербією спалахнув із новою силою?14 грудня парламент Косова у другому читанні ухвалив законопроект про міністерство оборони. Депутати також проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію. Третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова. Усі три законопроекти 28 грудня підписав лідер Косова Хашим Тачі.

      Сербія обурена – там розглядають різні можливі дії у відповідь на створення Косовом власної армії. Вірогідними варіантами є проголошення Косова окупованою територією або ж військове втручання. До слова, у самому Косові процес створення власної армії вважають історичним та незворотнім. Там також стверджують, що це рішення є цілком законним та не порушує жодних конституційних норм.

      blog_ava
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      Теги: Сербія Косово Війна
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