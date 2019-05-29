Колонна военных автомобилей с солдатами и вооружением покинула казармы в сербском городе Кралево. Войска направились в сторону населенного пункта Рашка на границе с Косово.

В сторону зоны безопасности на административной границе с Косово также вылетел сербский истребитель МиГ-29. Перед началом движения колонны в казарму прибыл министр обороны Сербии Александр Вулин, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на сербскую радиостанцию ​​Б92.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич распорядился привести в полную боеготовность все подразделения армии и спецназа МВД.

В случае любой угрозы общественному порядку и жизнью людей на севере Косово, наша армия защитит наш народ,

– заявил Вучич.

Утром 28 мая спецназ Косово вторгся в населенные сербами районы бывшей сербской провинции на севере. В ходе конфликта с местными жителями там были проведены массовые задержания. Президент Сербии Александр Вучич отмечал по меньшей мере, 23 задержанных.

Почему конфликт между Косово и Сербией разгорелся с новой силой?14 декабря парламент Косово во втором чтении принял законопроект о министерстве обороны. Депутаты также проголосовали за законопроект, который предусматривает трансформацию сил безопасности в полноценную армию . Третий законопроект регулирует службу в вооруженных силах Косова. Все три законопроекта 28 декабря подписал лидер Косова Хашим Тачи.



Сербия возмущена – там рассматривают различные возможные действия в ответ на создание собственной армии Косово. Вероятными вариантами является провозглашение Косово оккупированной территорией или же военное вмешательство. К слову, в самом Косовопроцесс создания собственной армии считают историческим и необратимым . Там также утверждают, что это решение является вполне законным и не нарушает никаких конституционных норм.