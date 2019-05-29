Конфликт на Балканах: в чем причина обострения и признает ли Сербия независимость Косово

28 мая мир снова заговорил о конфликте на Балканах – Сербия объявила о приведении в боевую готовность армии после спецоперации Косово в населенных сербами районах республики. Рассказываем, как объясняют ситуацию обе стороны и возможно ли признание независимости Косово Сербией.

Что случилось?

28 мая на севере Косово, где проживают преимущественно сербы, подразделения косовских сил спецназначения вошли на территорию четырех сербских муниципалитетов. По информации местных СМИ, при этом спецназовцы разрушили несколько баррикад, установленных сербами на пути бронированных полицейских машин. Правоохранители применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сербы, в свою очередь, бросались камнями и жгли шины. Пострадавшие были с обеих сторон.

Читайте также: Сербия приготовилась к войне

По официальным данным Сербии, во время спецоперации были задержаны 23 человека. В частности, задержали российского дипломата, сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косово. Впоследствии его уволили.

По данным Косово, арестовано было 28 человек. Среди них 19 правоохранителей и 9 гражданских.



Спецоперация в Косово

Как объясняют действия спецназовцев в Косово?

Президент Косово Хашим Тачи отметил, что операция проводилась "ради блага всех без исключения граждан", а среди арестованных были не только сербы.

На втором десятилетии существования Республики Косово здесь не будет места для организованной преступности, а те, кто занимается незаконной деятельностью, окажутся за решеткой. Операция проводится ради блага всех граждан без исключения, и я призываю сербскую общину на севере поддерживать мир и борьбу с организованной преступностью. Укрепление правопорядка является жизненно важным для равенства всех граждан и ускоряет наше движение к евроатлантическому процессу интеграции,

– объяснил Хашим Тачи.



Хашим Тачи

Он также поблагодарил спецназовцев Косово "за преданность в борьбе с организованной преступностью и пропагандой". И добавил, что им удалось задержать граждан разных национальностей – албанцев, сербов, боснийцев и россиянина, который "маскировался под дипломата, чтобы помешать спецоперации". Таким образом Хашим Тачи опроверг версию, что операция проводилась, чтобы запугать сербов.

Версия Сербии

В Сербии не верят в версию спецоперации ради блага и убеждены – действия правоохранителей были направлены конкретно против сербов.

Читайте также: Сербия отправила истребитель и своих солдат к границе с Косово

Президент страны Александар Вучич оперативно приказал привести в полную боевую готовность все подразделения Вооруженных сил Сербии и созвал Совет национальной безопасности. После этого – Евросоюз сообщил, что страна будет вынуждена вмешаться в ситуацию, если Косово не остановит спецоперацию.

Наша армия при любой серьезной угрозе порядку в Северном Косово и Метохии будет защищать наших людей... Мы не допустим новую операцию "Буря" (в ходе операции в 1995 году хорватская армия отвоевала оторванные сербами хорватские территории, – 24). И хочу сказать вам, что все подразделения полиции, специальных сил и спецназа находятся в полной боевой готовности,

– заявил Вучич в парламенте.



Александар Вучич

Представитель сербского правительства Марко Джурич в свою очередь отметил, что действия полиции Косово были направлены на запугивание сербов с целью изгнания. Он добавил, что таким образом возникла угроза миру в регионе.

Стоит отметить, что сербскую версию по преследованию по признаку национальности поддержала и Россия. Кроме того, в комментарии МИД РФ сказано, что "очевидно, такое вызывающее поведение спецназовцев Косово является прямым следствием многолетнего попустительства им со стороны Евросоюза и США".

Признает ли Сербия независимость Косово?

Александар Вучич это допускает. В частности, он уже заявил, что стране следует сделать выбор между сладкой ложью и горькой правдой" и назвал сложившуюся ситуацию "самообманом".

Кроме того, президент Сербии добавил, что это может стать "признанием крупнейшего национального поражения".

Читайте также: Обострение на Балканах: Путин провоцирует новый конфликт?

Иначе мы не узнаем реальное положение дел в Косово, Метохии, кто ими руководит... Я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для охраны здоровья и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу общественность,

– отметил Вучич.

Президент Сербии назвал два возможных пути решения проблемы: нормализация отношений между Белградом и Приштиной и сохранение "замороженного конфликта". Сам он выступает за первый вариант.

Что известно о конфликте между Сербией и Косово?

Конфликт между Сербией и Косово вспыхнул в начале 90-х – во время югославской войны. Сербия потеряла контроль над регионом в 1999 году.



В декабре 2018 года парламент Косово принял законопроекты о министерстве обороны, трансформации сил безопасности в полноценную армию и регуляции службы в вооруженных силах в Косово. Сербию это возмутило.



Ранее Косово и Сербия договорились возобновить диалог в начале июля 2019 года. Переговоры прекратились после разговоров о возможных изменениях границ: президент Косово сказал, что для мира будет достаточно "небольшой коррекции" границы.



По состоянию на май 2019 года независимость Косово признали 111 стран мира. Украина государство Косово не признает.