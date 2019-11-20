Скандал с участием России в Сербии: агент ГРУ давал деньги тамошнему чиновнику – видео

В Сербии разгорелся скандал вокруг опубликованного в сети видео. На кадрах видно, как сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба России Георгий Клебан дает взятку "сербскому высокопоставленному агенту". В Службе безопасности и информации Сербии уже подтвердили подлинность видеозаписи.

Что известно о резонансном видео

Как сообщает сербское отделение "Радио Свобода", на обнародованных кадрах можно увидеть встречу двух мужчин на парковке, они оба направляются к машине одного из двух. Российский разведчик отдает полиэтиленовый пакет сербском агенту, и тот оставляет этот пакет в припаркованной машине.

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Затем двое мужчин идут в соседнее кафе, и после их встреча заканчивается. Далее сербский агент подходит к своей машине и открывает полученный пластиковый пакет. В нем он находит конверт с деньгами.

Представитель российской разведки встречается с сербским агентом: смотрите видео

Кто попал на это видео

В волонтерской группе расследователей Bellingcat со ссылкой на результаты анализа ролика говорят, что на видео изображен аташе по вопросам обороны дипломатического представительства РФ в Сербии, который является сотрудником российской военной разведывательной службы ГРУ.

Его имя – Георгий Викторович Клебан. Он зарегистрирован по адресу, где находится Общая военная академия. Кроме того, жену Клебана в свое время замечали в военной части российского "спецназа", который имеет прямое отношение к ГРУ.

В сербском МИД говорят, что Клебан занимал должность помощника министра обороны в российском посольстве в Белграде, но был уволен в июне 2019 года. Таким образом, его пока невозможно найти в дипломатическом списке активных дипломатических представителей иностранных государств в Сербии, который доступен на сайте внешнеполитического ведомства Сербии.

Appears that - despite popular belief - some people in Serbian intel/law enforcement is not too happy with GRU's activities in Serbia. This video of a GRU officer allegedly bribing an unnamed Serbian official was leaked to news media today https://t.co/QcIHkFWOIn — Christo Grozev (@christogrozev) 17 November 2019

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Что еще известно

Служба безопасности и информации Сербии подтвердила подлинность видеозаписи. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, со своей стороны, отметила, что она встречалась с президентом Сербии Александром Вучичем, и он как главнокомандующий приказал расследовать это дело, предает RTS.

Сербский министр обороны Александар Вулин, со своей стороны, выразил надежду, что президент проведет встречу с руководством разведки, контрразведки, а также Генерального штаба Вооруженных сил Сербии.

Заметим, что обнародовал скандальные кадры 17 ноября пользователь Kdjuey Lskduf, впоследствии об этом ролике написали многочисленные СМИ.

Российские шпионы будоражат Сербию. Это видео полковника Георгия Викторовича Клебана, сотрудника Главного разведывательного управления российской военной полиции (ГРУ), который платит своему сербскому агенту, высокопоставленному чиновнику Сербии. Клебан работает в российском посольстве в Белграде,

– отметил он в одном из своих сообщений в твиттере.