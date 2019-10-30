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      Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна

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      Прем'єр Росії Володимир Медведєв із президентом Сербії Александром Вучичем
      Прем'єр Росії Володимир Медведєв із президентом Сербії Александром Вучичем / Радіо Свобода

      Підписання Сербією і Євразійським економічним союзом угоди про зону вільної торгівлі – серйозний пропагандистський крок Москви, який матиме важливе значення не тільки і не стільки для Балкан, скільки для пострадянського простору.

      Сербія – країна-кандидат в члени Європейського Союзу. Причому з цією країною ЄС вже п'ятий рік веде офіційні переговори про приєднання. Цим Сербія відрізняється сусідніх Північної Македонії та Албанії, початок переговорів про приєднання з якими заблокувала нещодавно Франція.

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      При цьому рівень економічного співробітництва Сербії і Росії вкрай незначний. Якщо частка ЄС в торгівлі з цією країною досягає 67 відсотків експорту та 60 відсотків імпорту, то на Росію припадає 5,3 і 7,9 відсотків. Співпрацю з Білоруссю і Казахстаном можна не додавати.

      Яка мета зближення Росії та Сербії?

      Навіщо ж тоді Белграду і Москві підписувати нову угоду – при тому, що двостороння угода про вільну торгівлю діє вже кілька десятиліть і, як бачимо, нічого не змінила? Для керівництва Сербії це – демонстрація зближення з Росією і одночасно шантаж Євросоюзу. Якщо і далі будете вимагати домовитися з Косово і продовжити реформи – у нас є запасний варіант. Росії, як відомо, ані мир, ані реформи на Балканах не потрібні. Кремлю потрібно воювати і красти, тільки це там і вміють.

      А Росія теж бажає продемонструвати, що створений нею Євразійський економічний союз – це альтернатива ЄС. І якщо навіть країни – кандидати в члени ЄС підписують з цим союзом угоди, так сусіднім державам, які пов'язані з ЄС виключно угодою про асоціацію, сам Путін велів. Хіба ж українці – не такі ж "брати" росіян, як серби?

      Не сумніваюся, що прийде день, коли в обмін на встановлення миру, відновлення територіальної цілісності на Донбасі або продовження транзиту російського газу нашому президенту запропонують підписати саме таку угоду. Не з однією Росією – а з усіма "братами" відразу. Так би мовити, щоб вуха Кремля менше стирчали.

      Для сербів, які знаходяться досить далеко від Росії, угоди з країнами, з якими ця балканська держава просто не торгує, усього лише цинічна гра та обман виборців і Заходу. А от для нас такі домовленості можуть обернутися політичною і енергетичною кабалою, першим кроком на шляху до вступу в "союз диктаторів".

      Дуже не хотілося б, щоб після двох Майданів і війни з Росією ми замість Європейського Союзу виявилися б у Євразійському.

      Автор: Віталій Портников
      Джерело: Еспресо

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини політики Публікації Дмитро Медведєв Російська пропаганда Сербія
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