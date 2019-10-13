Підрахунок голосів після виборів у Косово завершився черговим скандалом, пов'язаним з Сербією

У Косові довелося зупинити підрахунок голосів після нещодавніх парламентських виборів. Причиною для цього стали масові алергічні реакції членів ЦВК, які працювали зі скриньками з закордонних дільниць у Сербії.

Члени виборчої комісії повідомили про проблеми зі здоров'ям після відкриття п'яти скриньок, повідомляє "Радіо Свобода".

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Керівник медичної клініки у Приштині повідомив, що працівники ЦВК скаржилися на проблеми зі шкірою та алергічні реакції. Інцидент підтвердили також у поліції Косова.

Що відомо про конфлікт між косоварами та сербами?

Косово – це частково визнана на Балканах держава. Повному визнанню незалежності Косова заважає той факт, що цього не визнає сама Сербія, від частини території якої і відкололась держава.

Причин для відокремлення Косова було одразу декілька:

етнічна – більшість мешканців Косова (близько 92%) є албанцями;

релігійна – косовари, як і албанці, сповідують іслам, а основною релігією Сербії є православ'я;

політична – політика Косова абсолютно відрізняється від Сербії, яка є активною прихильницею Росії.

До слова, Україна досі офіційно не визнала незалежності Косова, прийнявши позицію вичікування ще у 2008 році. При цьому Косово на знак солідарності з ЄС та США у 2014 році підтримало запровадження санкцій проти Росії, яка вторглась на територію України.