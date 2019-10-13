Подсчет голосов после выборов в Косово завершился очередным скандалом, связанным с Сербией
В Косово пришлось остановить подсчет голосов после недавних парламентских выборов. Причиной для этого стали массовые аллергические реакции членов ЦИК, которые работали с ящиками с зарубежных участков в Сербии.
Члены избирательной комиссии сообщили о проблемах со здоровьем после открытия пяти ящиков, сообщает "Радио Свобода".
Интересно: Конфликт на Балканах: в чем причина обострения и признает ли Сербия независимость Косово
Руководитель медицинской клиники в Приштине сообщил, что работники ЦИК жаловались на проблемы с кожей и аллергические реакции. Инцидент подтвердили также в полиции Косово.
Что известно о конфликте между косоварами и сербами?
Косово – это частично признаное на Балканах государство. Полному признанию независимости Косово мешает тот факт, что этого не признает сама Сербия, от части территории которой и откололось государство.
Причин для отделения Косово было сразу несколько:
- этническая – большинство жителей Косово (около 92%) являются албанцами;
- религиозная – косовары, как и албанцы, исповедуют ислам, а основной религией Сербии является православие;
- политическая – политика Косово абсолютно отличается от Сербии, которая является активной сторонницей России.
К слову, Украина до сих пор официально не признала независимость Косово, приняв позицию выжидания еще в 2008 году. При этом Косово в знак солидарности с ЕС и США в 2014 году поддержало введение санкций против России, которая вторглась на территорию Украины.