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      Подсчет голосов после выборов в Косово завершился очередным скандалом, связанным с Сербией

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      Члены ЦИК Косово заявили о массовых отравлениях из-за ящиков из Сербии
      Члены ЦИК Косово заявили о массовых отравлениях из-за ящиков из Сербии / informatat.com

      В Косово пришлось остановить подсчет голосов после недавних парламентских выборов. Причиной для этого стали массовые аллергические реакции членов ЦИК, которые работали с ящиками с зарубежных участков в Сербии.

      Члены избирательной комиссии сообщили о проблемах со здоровьем после открытия пяти ящиков, сообщает "Радио Свобода".

      Интересно: Конфликт на Балканах: в чем причина обострения и признает ли Сербия независимость Косово

      Руководитель медицинской клиники в Приштине сообщил, что работники ЦИК жаловались на проблемы с кожей и аллергические реакции. Инцидент подтвердили также в полиции Косово.

      Что известно о конфликте между косоварами и сербами?

      Косово – это частично признаное на Балканах государство. Полному признанию независимости Косово мешает тот факт, что этого не признает сама Сербия, от части территории которой и откололось государство.

      Причин для отделения Косово было сразу несколько:

      • этническая – большинство жителей Косово (около 92%) являются албанцами;
      • религиозная – косовары, как и албанцы, исповедуют ислам, а основной религией Сербии является православие;
      • политическая – политика Косово абсолютно отличается от Сербии, которая является активной сторонницей России.

      К слову, Украина до сих пор официально не признала независимость Косово, приняв позицию выжидания еще в 2008 году. При этом Косово в знак солидарности с ЕС и США в 2014 году поддержало введение санкций против России, которая вторглась на территорию Украины.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Сербия Косово
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