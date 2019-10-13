Подсчет голосов после выборов в Косово завершился очередным скандалом, связанным с Сербией

В Косово пришлось остановить подсчет голосов после недавних парламентских выборов. Причиной для этого стали массовые аллергические реакции членов ЦИК, которые работали с ящиками с зарубежных участков в Сербии.

Члены избирательной комиссии сообщили о проблемах со здоровьем после открытия пяти ящиков, сообщает "Радио Свобода".

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Руководитель медицинской клиники в Приштине сообщил, что работники ЦИК жаловались на проблемы с кожей и аллергические реакции. Инцидент подтвердили также в полиции Косово.

Что известно о конфликте между косоварами и сербами?

Косово – это частично признаное на Балканах государство. Полному признанию независимости Косово мешает тот факт, что этого не признает сама Сербия, от части территории которой и откололось государство.

Причин для отделения Косово было сразу несколько:

этническая – большинство жителей Косово (около 92%) являются албанцами;

религиозная – косовары, как и албанцы, исповедуют ислам, а основной религией Сербии является православие;

политическая – политика Косово абсолютно отличается от Сербии, которая является активной сторонницей России.

К слову, Украина до сих пор официально не признала независимость Косово, приняв позицию выжидания еще в 2008 году. При этом Косово в знак солидарности с ЕС и США в 2014 году поддержало введение санкций против России, которая вторглась на территорию Украины.