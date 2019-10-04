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      "Зелених чоловічків" Кремля виявили в Норвегії: все, що відомо

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      "Ввічливі люди" тепер в Норвегії
      "Ввічливі люди" тепер в Норвегії / 24 канал

      Російських спецназівців, відомих суспільству через захоплення Криму, нещодавно виявили і в Норвегії. І, як стало відомо, не вперше. Розповідаємо головні подробиці того, що відбувається.

      Що сталося?

      В кінці вересня американські літаки-розвідники на материковій частині Норвегії і на архіпелазі Шпіцберген помітили спецназівців РФ. Як повідомляло норвезьке видання AldriMer, яке спеціалізується на військовій тематиці, військові вивчали головні інфраструктурні об'єкти і в цілому розвідували місцевість.

      З чого все почалося: "Зелені чоловічки Кремля": у Норвегії помітили російських спецназівців

      Карта
      Архіпелаг Шпіцберген на карті світу / sun-expo.ru

      Служби розвідки двох країн-союзників Норвегії підтвердили: росіян на територію країни перекинув спеціальний підводний човен, призначений для виконання секретних завдань.

      AldriMer з посиланням на свої джерела повідомляє, що в операції брали участь наймані воєнізовані формування, які вже відомі НАТО "через події в Криму". Йдеться про російську нелегальну ПВК "Вагнер".

      З чим це пов'язують?

      З військовими навчаннями "Центр-2019", які в серпні-вересні 2019 року в Баренцевому морі проводила Росія. Але є один момент – на материковій частині Норвегії російські військові діють під виглядом цивільних. Та й прибули спецназівці на архіпелаг на субмарині, яка призначена для таємного перекидання сил на територію противника.

      Російські тактичні групи проводили військові операції на Шпіцбергені, у той час як російські військові частини також проводили спеціальну розвідку на материковій частині Норвегії,
      – коментує джерело AldriMer.

      Втім, офіційно ні Кремль, ні Норвезька влада не коментує інформацію.

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      Як відреагувала Росія?

      Посольство Росії в Норвегії відразу ж назвало публікацію AldriMer "фейком" і "грубою провокацією". Крім того, відомство вважає це "частиною роботи з насадження образу ворога в особі Росії, яка ведеться в Норвегії".

      Реакція Норвегії

      У Міністерстві оборони Норвегії російські навчання назвали "тривожною ознакою все більш агресивної поведінки північного сусіда". Однак офіційних коментарів з приводу ситуації, що склалася не було.

      Хоча джерело AldriMer переконане: Норвезька влада добре знає про дії російських військових в країні, в тому числі і про незаконні.

      Архипелаг
      Територія архіпелагу Шпіцберген

      Що передувало цьому?

      У Норвегії періодично проводять розвідувальні роботи представники РФ як з військовим минулим, так і цивільні особи. Особливо актуально це в Північній частині країни. У випадках, коли такі операції були виявлені, Норвезька влада, як правило, називала росіян "небажаними" в країні. Зазвичай ці інциденти публічно не обговорювалися.

      Також розвідувальна діяльність здійснюється російськими спецслужбами під дипломатичним прикриттям в російському посольстві в Осло.

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      Крім того, російська "Новая газета" в акаунтах Instagram чеченців, пов'язаних зі спецназом РФ, знайшла докази присутності спецслужб Кремля на Шпіцбергені.

      У березні 2019 року, а також у жовтні-листопаді 2018 року Росію звинувачували у блокуванні сигналу GPS під час масштабних навчань НАТО в Норвегії. Москва в свою чергу традиційно все заперечувала.

      РФ також розмістила ракетну систему "Бал" в 35 кілометрах від Норвегії. Американці неподалік, на території Норвегії, вже побудували систему радарів на замовлення Норвезьких служб безпеки. Вона стала предметом суперечок між двома країнами. У травні 2019 року в Кремлі заявили, що будуть приймати контрзаходи щодо системи через "загрози безпеки Росії".

      Що відомо про архіпелаг Шпіцберген?

      Архіпелаг належить Норвегії і є демілітаризованою зоною – жодна країна не може використовувати його територію і прибережні води у військових цілях. Згідно з чинним міжнародним договором, Росія може використовувати його для економічної діяльності. Росіяни можуть приїжджати на архіпелаг, але тільки без зброї в руках. Однак, як бачимо, іноді Кремль "забуває" про це і фактично починає дипломатичну війну з Норвегією за "спільний" архіпелаг.

      Як пояснив військовий експерт Олег Жданов у коментарі 24 каналу, "Шпіцберген – це дуже вигідна позиція щодо побудови військової бази або інших об'єктів, або встановлення там розвідувальної апаратури".

      У Норвегії помітили російських спецназівців: відео

       

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини Росії Публікації Статті Норвегія
      Джерело: 24 канал
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