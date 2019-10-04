"Зеленых человечков" Кремля обнаружили в Норвегии: все, что известно
Российских спецназовцев, известных обществу со времен аннексии Крыма, недавно обнаружили и в Норвегии. И, как стало известно – не впервые. Рассказываем главные подробности того, что происходит, и зачем это Кремлю.
Что случилось?
В конце сентября американские самолеты-разведчики на материковой части Норвегии и на архипелаге Шпицберген заметили спецназовцев РФ. Как сообщало норвежское издание AldriMer, которое специализируется на военной тематике, военные изучали главные инфраструктурные объекты и в целом разведывали местность.
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Архипелаг Шпицберген на карте мира / sun-expo.ru
Разведслужбы двух стран-союзников Норвегии подтвердили: россиян на территорию страны перебросила специальная подводная лодка, предназначенная для выполнения секретных заданий.
AldriMer со ссылкой на свои источники также сообщает, что в операции принимали участие наемные военизированные формирования, которые уже известны НАТО "из-за событий в Крыму". Речь идет о российской нелегальной ЧВК "Вагнер".
С чем это связывают?
С военными учениями "Центр-2019", которые в августе-сентябре 2019 года в Баренцевом море проводила Россия. Но есть один момент – на материковой части Норвегии российские военные действуют под видом гражданских. Да и прибыли спецназовцы на архипелаг на субмарине, которая предназначена для тайной переброски сил на территорию противника.
Российские тактические группы проводили военные операции на Шпицбергене, в то время как российские воинские части также проводили специальную разведку на материковой части Норвегии,
– комментирует источник AldriMer.
Впрочем, официально ни Кремль, ни Норвежские власти не комментируют информацию.
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Как отреагировала Россия?
Посольство России в Норвегии сразу же назвало публикацию AldriMer "фейком" и "грубой провокацией". Кроме того, ведомство считает это "частью работы по насаждению образа врага в лице России, которая ведется в Норвегии".
Реакция Норвегии
В Министерстве обороны Норвегии российские учения назвали "тревожным признаком все более агрессивного поведения северного соседа". Однако официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации не было.
Хотя источник AldriMer убежден: норвежские власти хорошо знают о действиях российских военных в стране, в том числе и о незаконных.
Территория архипелага Шпицберген
Что предшествовало этому?
В Норвегии периодически проводят разведывательные работы представители РФ как с военным прошлым, так и гражданские лица. Особенно актуально это в Северной части страны. В случаях, когда такие операции были обнаружены, норвежские власти, как правило, называли россиян "нежелательными" в стране. Обычно эти инциденты публично не обсуждались.
Также разведывательная деятельность осуществляется российскими спецслужбами под дипломатическим прикрытием в российском посольстве в Осло.
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Кроме того, российская "Новая газета" в аккаунтах Instagram чеченцев, связанных со спецназом РФ, нашла доказательства присутствия спецслужб Кремля на Шпицбергене.
В марте 2019 года, а также в октябре-ноябре 2018 года Россию обвиняли в блокировании сигнала GPS во время масштабных учений НАТО в Норвегии. Москва в свою очередь традиционно все отрицала.
РФ также разместила ракетную систему "Бал" в 35 километрах от Норвегии. Американцы неподалеку, на территории Норвегии, уже построили систему радаров по заказу норвежских служб безопасности. Она стала предметом споров между двумя странами. В мае 2019 года в Кремле заявили, что будут принимать контрмеры в отношении системы из-за "угроз безопасности России".
Что известно об архипелаге Шпицберген?
Архипелаг принадлежит Норвегии и является демилитаризованной зоной – ни одна страна не может использовать его территорию и прибрежные воды в военных целях. Согласно действующему международному договору, Россия может использовать его для экономической деятельности. Россияне могут приезжать на архипелаг, но только без оружия в руках. Однако, как видим, иногда Кремль "забывает" об этом и фактически начинает дипломатическую войну с Норвегией за "общий" архипелаг.
Как объяснил военный эксперт Олег Жданов в комментарии 24 каналу, "Шпицберген – это очень выгодная позиция относительно построения военной базы или других объектов, или установления там разведывательной аппаратуры".
В Норвегии заметили российских спецназовцев: видео