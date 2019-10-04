"Зеленых человечков" Кремля обнаружили в Норвегии: все, что известно

Российских спецназовцев, известных обществу со времен аннексии Крыма, недавно обнаружили и в Норвегии. И, как стало известно – не впервые. Рассказываем главные подробности того, что происходит, и зачем это Кремлю.

Что случилось?

В конце сентября американские самолеты-разведчики на материковой части Норвегии и на архипелаге Шпицберген заметили спецназовцев РФ. Как сообщало норвежское издание AldriMer, которое специализируется на военной тематике, военные изучали главные инфраструктурные объекты и в целом разведывали местность.

Читайте также: "Зеленые человечки Кремля": в Норвегии заметили российских спецназовцев



Архипелаг Шпицберген на карте мира / sun-expo.ru

Разведслужбы двух стран-союзников Норвегии подтвердили: россиян на территорию страны перебросила специальная подводная лодка, предназначенная для выполнения секретных заданий.

AldriMer со ссылкой на свои источники также сообщает, что в операции принимали участие наемные военизированные формирования, которые уже известны НАТО "из-за событий в Крыму". Речь идет о российской нелегальной ЧВК "Вагнер".

С чем это связывают?

С военными учениями "Центр-2019", которые в августе-сентябре 2019 года в Баренцевом море проводила Россия. Но есть один момент – на материковой части Норвегии российские военные действуют под видом гражданских. Да и прибыли спецназовцы на архипелаг на субмарине, которая предназначена для тайной переброски сил на территорию противника.

Российские тактические группы проводили военные операции на Шпицбергене, в то время как российские воинские части также проводили специальную разведку на материковой части Норвегии,

– комментирует источник AldriMer.

Впрочем, официально ни Кремль, ни Норвежские власти не комментируют информацию.

Читайте также: Российский спецназ в Норвегии: появились новые доказательства присутствия чеченцев Кадырова

Как отреагировала Россия?

Посольство России в Норвегии сразу же назвало публикацию AldriMer "фейком" и "грубой провокацией". Кроме того, ведомство считает это "частью работы по насаждению образа врага в лице России, которая ведется в Норвегии".

Реакция Норвегии

В Министерстве обороны Норвегии российские учения назвали "тревожным признаком все более агрессивного поведения северного соседа". Однако официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации не было.

Хотя источник AldriMer убежден: норвежские власти хорошо знают о действиях российских военных в стране, в том числе и о незаконных.



Территория архипелага Шпицберген

Что предшествовало этому?

В Норвегии периодически проводят разведывательные работы представители РФ как с военным прошлым, так и гражданские лица. Особенно актуально это в Северной части страны. В случаях, когда такие операции были обнаружены, норвежские власти, как правило, называли россиян "нежелательными" в стране. Обычно эти инциденты публично не обсуждались.

Также разведывательная деятельность осуществляется российскими спецслужбами под дипломатическим прикрытием в российском посольстве в Осло.

Читайте также: В Норвегии выразили обеспокоенность поведением России вблизи своих границ

Кроме того, российская "Новая газета" в аккаунтах Instagram чеченцев, связанных со спецназом РФ, нашла доказательства присутствия спецслужб Кремля на Шпицбергене.

В марте 2019 года, а также в октябре-ноябре 2018 года Россию обвиняли в блокировании сигнала GPS во время масштабных учений НАТО в Норвегии. Москва в свою очередь традиционно все отрицала.

РФ также разместила ракетную систему "Бал" в 35 километрах от Норвегии. Американцы неподалеку, на территории Норвегии, уже построили систему радаров по заказу норвежских служб безопасности. Она стала предметом споров между двумя странами. В мае 2019 года в Кремле заявили, что будут принимать контрмеры в отношении системы из-за "угроз безопасности России".

Что известно об архипелаге Шпицберген?

Архипелаг принадлежит Норвегии и является демилитаризованной зоной – ни одна страна не может использовать его территорию и прибрежные воды в военных целях. Согласно действующему международному договору, Россия может использовать его для экономической деятельности. Россияне могут приезжать на архипелаг, но только без оружия в руках. Однако, как видим, иногда Кремль "забывает" об этом и фактически начинает дипломатическую войну с Норвегией за "общий" архипелаг.

Как объяснил военный эксперт Олег Жданов в комментарии 24 каналу, "Шпицберген – это очень выгодная позиция относительно построения военной базы или других объектов, или установления там разведывательной аппаратуры".

В Норвегии заметили российских спецназовцев: видео