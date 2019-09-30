"Зеленые человечки Кремля": в Норвегии заметили российских спецназовцев

На материковой части Норвегии, а также на архипелаге Шпицберген заметили российских спецназовцев. Снимки с самолетов-разведчиков, доказывающие российское присутствие, Норвегия передала военным США.

По информации норвежского издания AldriMer, спецназ РФ разведывал местность и изучал ключевые объекты инфраструктуры. Специальная подводная лодка типа П-650 "Малый", предназначенная для выполнения секретных заданий, перебросила россиян на территорию скандинавской страны.

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Появление военных на территории Норвегии связывают с учениями, что РФ проводит в Баренцевом море. Однако на материковой части Норвегии российские спецназовцы действуют под видом гражданских.

Официально Москва и Осло информацию норвежских СМИ не комментировали. Источник норвежского издания, "занимающий центральное место в правительственном аппарате Норвегии" отметил, что норвежским властям известно о российском спецназе на их территории.

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Отметим, что Россия анонсировала военные учения "Центр-2019" еще в декабре 2018 года. Они должны были состояться в конце августа – начале сентября. РФ испытает военную технику, которая была специально разработана для военных действий в Арктике.

Что известно об обострении отношений между Норвегией и РФ?В Министерстве обороны Норвегии военные учения РФ назвали тревожным признаком все более агрессивного поведения северного соседа. В марте 2019 года Норвегия обвинила Россию в блокировании сигнала GPS во время масштабных учений НАТО.



В Осло заявили, что глушение сигнала подвергает риску полеты гражданских и военных самолетов в регионе. Россию также обвинили в блокировании сигнала во время учений нато Trident Juncture, которые проходили в Норвегии в октябре и ноябре 2018 года. При этом Москва отрицала свою причастность.



Кроме того, Россия разместила ракетную систему "Бал" в 35 километрах от Норвегии. При хорошей погоде с полуострова Средний невооруженным глазом просматривается норвежский город Варди, где американцы построили радиолокационную систему Globus по заказу норвежских служб безопасности.



Эти американские радары в Норвегии долгое время были предметом споров в отношениях России и Норвегии. В конце концов, в мае 2019 Россия заявила, что будет принимать контрмеры в отношении системы Globus, потому что та угрожает безопасности РФ.