12:26
30 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ
      Вєсті Кремля
      19:53, 28 сентября
      Вести.UA. Жир: У Медведчука серьезные проблемы. Новый Ляшко в Раде
      Вєсті.UA
      19:16, 28 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ

      "Зеленые человечки Кремля": в Норвегии заметили российских спецназовцев

      600 Читати новину українською
      В Норвегии зафиксировали активность российских разведчиков
      В Норвегии зафиксировали активность российских разведчиков / mil.ru

      На материковой части Норвегии, а также на архипелаге Шпицберген заметили российских спецназовцев. Снимки с самолетов-разведчиков, доказывающие российское присутствие, Норвегия передала военным США.

      По информации норвежского издания AldriMer, спецназ РФ разведывал местность и изучал ключевые объекты инфраструктуры. Специальная подводная лодка типа П-650 "Малый", предназначенная для выполнения секретных заданий, перебросила россиян на территорию скандинавской страны.

      Актуально! Россия разместила ракетную систему "Бал" в 35 километрах от Норвегии, – СМИ

      Появление военных на территории Норвегии связывают с учениями, что РФ проводит в Баренцевом море. Однако на материковой части Норвегии российские спецназовцы действуют под видом гражданских.

      Официально Москва и Осло информацию норвежских СМИ не комментировали. Источник норвежского издания, "занимающий центральное место в правительственном аппарате Норвегии" отметил, что норвежским властям известно о российском спецназе на их территории.

      По теме: В Норвегии выразили обеспокоенность поведением России возле своих границ

      Отметим, что Россия анонсировала военные учения "Центр-2019" еще в декабре 2018 года. Они должны были состояться в конце августа – начале сентября. РФ испытает военную технику, которая была специально разработана для военных действий в Арктике.

      Что известно об обострении отношений между Норвегией и РФ?В Министерстве обороны Норвегии военные учения РФ назвали тревожным признаком все более агрессивного поведения северного соседа. В марте 2019 года Норвегия обвинила Россию в блокировании сигнала GPS во время масштабных учений НАТО.

      В Осло заявили, что глушение сигнала подвергает риску полеты гражданских и военных самолетов в регионе. Россию также обвинили в блокировании сигнала во время учений нато Trident Juncture, которые проходили в Норвегии в октябре и ноябре 2018 года. При этом Москва отрицала свою причастность.

      Кроме того, Россия разместила ракетную систему "Бал" в 35 километрах от Норвегии. При хорошей погоде с полуострова Средний невооруженным глазом просматривается норвежский город Варди, где американцы построили радиолокационную систему Globus по заказу норвежских служб безопасности.

      Эти американские радары в Норвегии долгое время были предметом споров в отношениях России и Норвегии. В конце концов, в мае 2019 Россия заявила, что будет принимать контрмеры в отношении системы Globus, потому что та угрожает безопасности РФ.

      blog_ava
      Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
      сегодня
      18508
      Теги: Новости политики НАТО Арктика Новости России Норвегия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як військові привертають увагу до своїх проблем: приклад мінера мосту в Києві та інших
      сегодня , 11:30 Як військові привертають увагу до своїх проблем: приклад мінера мосту в Києві та інших
      Віталій Дейнега 28
      Імпічмент Трампа – саме те, чого хоче Путін, – The Wall Street Journal
      сегодня , 08:40 Імпічмент Трампа – саме те, чого хоче Путін, – The Wall Street Journal
      Світові Медіа 890
      Разгромные победы Шахтера, Десны и Зари, Динамо возвращается на третье место: итоги 9 тура УПЛ
      сегодня , 08:20 Разгромные победы Шахтера, Десны и Зари, Динамо возвращается на третье место: итоги 9 тура УПЛ
      Ігор Саджениця 335
      Главные новости 29 сентября: от Зеленского требуют стенограммы бесед с Путиным, арест Пушилина
      сегодня , 08:01 Главные новости 29 сентября: от Зеленского требуют стенограммы бесед с Путиным, арест Пушилина
      12732
      Кінець Трампа, рятівники Путіна та газова війна України і Росії: блоги тижня
      29 сентября , 22:03 Кінець Трампа, рятівники Путіна та газова війна України і Росії: блоги тижня
      Блоги тижня 1876
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук