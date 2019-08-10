Россия разместила ракетную систему "Бал" в 35 километрах от Норвегии, – СМИ

Речь идет о береговой ракетной системе "Бал", которую россияне разместили на полуострове Средний на побережье Баренцева моря – это в 35 километрах от сухопутной границы с Норвегией и в прямой видимости с новой радиолокационной системы Globus, которую построили для Норвегии США.

При хорошей погоде с полуострова Средний невооруженным глазом просматривается норвежский город Варди, где американцы возвели радиолокационную систему Globus на заказ норвежских служб безопасности, пишет The Moscow Times.

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Эти американские радары в Норвегии долгое время были предметом споров в отношениях России и Норвегии. В конце концов, в мае 2019 года Россия заявила, что предпримет контрмеры в отношении системы Globus, потому что та угрожает безопасности РФ. Впрочем, никаких объяснений, как радары могут угрожать безопасности – не предоставила. Отметим, что радар – это лишь устройство для наблюдения, а не для каких-либо атак.



Российское оружие в 35 километрах от города в Норвегии, где американцы строят радар

Российское информационное агентство ТАСС отметило, что береговую ракетно-артиллерийскую бригаду Северного флота Российской Федерации недавно перевооружили: противокорабельные береговые ракетные комплексы "Рубеж" заменили на комплексы "Бал". Тестовые стрельбы планируют на осень 2019 года.

Что такое комплекс "Бал"?

Это новый ракетный комплекс с дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35. Это оружие способно ликвидировать наземные и надводные цели противника на расстоянии до 150 километров. Полный залп комплекса – 32 ракеты – может нанести непоправимый вред большой корабельной ударной группе противника, десантному отряду или конвою.