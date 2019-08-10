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      Росія розмістила ракетну систему "Бал" за 35 кілометрів від Норвегії, – ЗМІ

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      Російська ракетна система "Бал"
      Російська ракетна система "Бал" / ria.ru

      Мовиться про берегову ракетну систему "Бал", яку росіяни розташували на півострові Середній на узбережжі Баренцевого моря – це за 35 кілометрів від сухопутного кордону з Норвегією і у прямій видимості із нової радіолокаційної системи Globus, яку збудували для Норвегії США.

      За умови гарної погоди з півострова Середній неозброєним оком проглядається норвезьке місто Варді, де американці звели радіолокаційну систему Globus на замовлення норвезьких служб безпеки, пише The Moscow Times.

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      Ці американські радари у Норвегії тривалий час були предметом суперечок у відносинах Росії та Норвегії. Зрештою, у травні 2019 Росія заявила, що вживатиме контрзаходи щодо системи Globus, бо та загрожує безпеці РФ. Утім, жодних пояснень, як саме радари можуть загрожувати безпеці – не надала. Зазначимо, що радар – це лише пристрій для спостереження, а не для будь-яких атак.

      Норвегія
      Російська зброя за 35 кілометрів від міста в Норвегії, де американці будують радар

      Російське інформаційне агентство ТАСС зауважило, що берегову ракетно-артилерійську бригаду Північного флоту Російської Федерації нещодавно переозброїли: протикорабельні берегові ракетні комплекси "Рубіж" замінили на комплекси "Бал". Тестові стрільби планують на осінь 2019.

      Що таке комплекс "Бал"? Це новий ракетний комплекс із дозвуковими маловисотними протикорабельними ракетами Х-35. Ця зброя здатна ліквідувати наземні і надводні цілі противника на відстані до 150 кілометрів. Повний залп комплексу – 32 ракети – може завдати непоправної шкоди великій корабельній ударній групі противника, десантному загону або конвою.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Норвегія Зброя
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