Росія розмістила ракетну систему "Бал" за 35 кілометрів від Норвегії, – ЗМІ

Мовиться про берегову ракетну систему "Бал", яку росіяни розташували на півострові Середній на узбережжі Баренцевого моря – це за 35 кілометрів від сухопутного кордону з Норвегією і у прямій видимості із нової радіолокаційної системи Globus, яку збудували для Норвегії США.

За умови гарної погоди з півострова Середній неозброєним оком проглядається норвезьке місто Варді, де американці звели радіолокаційну систему Globus на замовлення норвезьких служб безпеки, пише The Moscow Times.

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Ці американські радари у Норвегії тривалий час були предметом суперечок у відносинах Росії та Норвегії. Зрештою, у травні 2019 Росія заявила, що вживатиме контрзаходи щодо системи Globus, бо та загрожує безпеці РФ. Утім, жодних пояснень, як саме радари можуть загрожувати безпеці – не надала. Зазначимо, що радар – це лише пристрій для спостереження, а не для будь-яких атак.



Російська зброя за 35 кілометрів від міста в Норвегії, де американці будують радар

Російське інформаційне агентство ТАСС зауважило, що берегову ракетно-артилерійську бригаду Північного флоту Російської Федерації нещодавно переозброїли: протикорабельні берегові ракетні комплекси "Рубіж" замінили на комплекси "Бал". Тестові стрільби планують на осінь 2019.

Що таке комплекс "Бал"? Це новий ракетний комплекс із дозвуковими маловисотними протикорабельними ракетами Х-35. Ця зброя здатна ліквідувати наземні і надводні цілі противника на відстані до 150 кілометрів. Повний залп комплексу – 32 ракети – може завдати непоправної шкоди великій корабельній ударній групі противника, десантному загону або конвою.