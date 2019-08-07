В Норвегии выразили обеспокоенность поведением России вблизи своих границ

Власти Норвегии заявили, что Россия все чаще проводит свои военные учения вблизи границ западных стран. В этот раз РФ планирует провести военные учения в Арктике недалеко от норвежских городов Нордланд и Тромсе.

В Министерстве обороны Норвегии военные учения РФ назвали тревожным признаком все более агрессивного поведения северного соседа, сообщили DW.

Читайте также: Годовщина нападения России на Грузию: что стоит помнить Украине об этой войне

Напомним, что Россия анонсировала военные учения "Центр-2019" еще в декабре 2018 года. Они должны состояться в конце августа – начале сентября. РФ испытает военную технику, которая была специально разработана для военных действий в Арктике.

Ожидаемые российские маневры показывают, что Россия увеличивает свою военную активность и проводит учения все чаще и все ближе к границам западных стран. Россия действует все более напористо в непосредственной близости от нас. Норвегия обеспокоена этим и будет внимательно следить за учениями,

- отметили в ведомстве.

Какие отношения между РФ и странами Скандинавии?

С марта 2019 года Норвегия и Финляндия обвинили Россию в блокировании сигнала GPS во время масштабных учений НАТО. Страны Скандинавии заявили, что глушение сигнала подвергает риску гражданские и военные самолеты в регионе. Поэтому можно утверждать, что отношения России со странами Скандинавии стали напряженными. Россию также обвинили в блокировании сигнала во время учений нато Trident Juncture, которые проводились в Норвегии в октябре и ноябре 2018 года. При этом Москва отрицала свою причастность.

К слову, в этот раз учения РФ должны состояться недалеко от норвежских городов Нордланд и Тромсе.



На карте обозначены территории Норвегии – Нортланд