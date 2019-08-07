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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      В Норвегии выразили обеспокоенность поведением России вблизи своих границ

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      Россия проведет военные учения "Центр-2019"
      Россия проведет военные учения "Центр-2019" / www.nato.int

      Власти Норвегии заявили, что Россия все чаще проводит свои военные учения вблизи границ западных стран. В этот раз РФ планирует провести военные учения в Арктике недалеко от норвежских городов Нордланд и Тромсе.

      В Министерстве обороны Норвегии военные учения РФ назвали тревожным признаком все более агрессивного поведения северного соседа, сообщили DW.

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      Напомним, что Россия анонсировала военные учения "Центр-2019" еще в декабре 2018 года. Они должны состояться в конце августа – начале сентября. РФ испытает военную технику, которая была специально разработана для военных действий в Арктике.

      Ожидаемые российские маневры показывают, что Россия увеличивает свою военную активность и проводит учения все чаще и все ближе к границам западных стран. Россия действует все более напористо в непосредственной близости от нас. Норвегия обеспокоена этим и будет внимательно следить за учениями,
      - отметили в ведомстве.

      Какие отношения между РФ и странами Скандинавии?
      С марта 2019 года Норвегия и Финляндия обвинили Россию в блокировании сигнала GPS во время масштабных учений НАТО. Страны Скандинавии заявили, что глушение сигнала подвергает риску гражданские и военные самолеты в регионе. Поэтому можно утверждать, что отношения России со странами Скандинавии стали напряженными. Россию также обвинили в блокировании сигнала во время учений нато Trident Juncture, которые проводились в Норвегии в октябре и ноябре 2018 года. При этом Москва отрицала свою причастность.

      К слову, в этот раз учения РФ должны состояться недалеко от норвежских городов Нордланд и Тромсе.


      На карте обозначены территории Норвегии – Нортланд

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      Теги: Оружие Арктика Финляндия Москва Норвегия НАТО
      Источник: 24 канал
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