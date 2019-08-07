У Норвегії висловили занепокоєння поведінкою Росії поблизу своїх кордонів

Влада Норвегії заявила, що Росія все частіше проводить свої військові навчання поблизу кордонів західних країн. Цього разу РФ планує провести військові навчання в Арктиці недалеко від норвезьких міст Нордланд і Тромсе.

У Міністерстві оборони Норвегії військові навчання РФ назвали тривожною ознакою все більш агресивної поведінки північного сусіда, повідомили DW.

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Нагадаємо, що Росія анонсувала військові навчання "Центр-2019" ще у грудні 2018 року. Вони мають відбутися наприкінці серпня – на початку вересня. РФ випробує військову техніку, яка була спеціально розроблена для військових дій в Арктиці.

Очікувані російські маневри показують, що Росія збільшує свою військову активність і проводить навчання все частіше і все ближче до кордонів західних країн. Росія діє все більш напористо в безпосередній близькості від нас. Норвегія стурбована цим і буде уважно стежити за навчаннями,

– наголосили у відомстві.

Які стосунки між РФ та країнами Скандинавії?З березня 2019 року Норвегія і Фінляндія звинуватили Росію у блокуванні сигналу GPS під час масштабних навчань НАТО. Країни Скандинавії заявили, що глушіння сигналу піддає ризику цивільні й військові літаки у регіоні. Тож можна стверджувати, що відносини Росії з країнами Скандинавії стали напруженими. Росію також звинуватили у блокуванні сигналу під час навчань альянсу Trident Juncture, які проводилися в Норвегії у жовтні й листопаді 2018 року. При цьому Москва заперечувала свою причетність.

До слова, цього разу навчання РФ мають відбутися недалеко від норвезьких міст Нордланд і Тромсе.



На карті позначені території Норвегії – Нортланд