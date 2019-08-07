17:19
7 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов всемогучий. Священик РПЦ переплюнув Скабєєву
      Вєсті Кремля
      22:14, 6 серпня
      Вєсті.UA: Голова колгоспу Медведчук. Розминка Усика з Шарієм
      Вєсті.UA
      21:43, 6 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ

      У Норвегії висловили занепокоєння поведінкою Росії поблизу своїх кордонів

      326 Читать новость на русском
      Росія проведе військові навчання "Центр-2019"
      Росія проведе військові навчання "Центр-2019" / www.nato.int

      Влада Норвегії заявила, що Росія все частіше проводить свої військові навчання поблизу кордонів західних країн. Цього разу РФ планує провести військові навчання в Арктиці недалеко від норвезьких міст Нордланд і Тромсе.

      У Міністерстві оборони Норвегії військові навчання РФ назвали тривожною ознакою все більш агресивної поведінки північного сусіда, повідомили DW.

      Читайте також: Річниця нападу Росії на Грузію: що варто пам'ятати Україні про цю війну

      Нагадаємо, що Росія анонсувала військові навчання "Центр-2019" ще у грудні 2018 року. Вони мають відбутися наприкінці серпня – на початку вересня. РФ випробує військову техніку, яка була спеціально розроблена для військових дій в Арктиці.

      Очікувані російські маневри показують, що Росія збільшує свою військову активність і проводить навчання все частіше і все ближче до кордонів західних країн. Росія діє все більш напористо в безпосередній близькості від нас. Норвегія стурбована цим і буде уважно стежити за навчаннями,
      – наголосили у відомстві.

      Які стосунки між РФ та країнами Скандинавії?З березня 2019 року Норвегія і Фінляндія звинуватили Росію у блокуванні сигналу GPS під час масштабних навчань НАТО. Країни Скандинавії заявили, що глушіння сигналу піддає ризику цивільні й військові літаки у регіоні. Тож можна стверджувати, що відносини Росії з країнами Скандинавії стали напруженими. Росію також звинуватили у блокуванні сигналу під час навчань альянсу Trident Juncture, які проводилися в Норвегії у жовтні й листопаді 2018 року. При цьому Москва заперечувала свою причетність.

      До слова, цього разу навчання РФ мають відбутися недалеко від норвезьких міст Нордланд і Тромсе.


      На карті позначені території Норвегії – Нортланд

      blog_ava
      Зеленський терміново зателефонував Путіну: причини та деталі
      сьогодні
      14656
      Теги: НАТО Норвегія Москва Фінляндія Зброя Арктика
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Украина закроет 2019 год с новым рекордом добычи газа
      сьогодні , 17:05 Украина закроет 2019 год с новым рекордом добычи газа
      Злой Одессит 783
      Етикетки на продуктах оформлятимуть по-новому: що зміниться
      сьогодні , 16:00 Етикетки на продуктах оформлятимуть по-новому: що зміниться
      Ірина Поліщук 5871
      Закуски до пива зі всього світу: від баварських ковбасок до десертів
      сьогодні , 16:00 Закуски до пива зі всього світу: від баварських ковбасок до десертів
      242
      Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      сьогодні , 15:35 Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      4038
      Рынок земли в Украине: как реформа может повлияет на экономику страны и кошельки украинцев
      сьогодні , 15:06 Рынок земли в Украине: как реформа может повлияет на экономику страны и кошельки украинцев
      Блог Соцмережі 806
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук