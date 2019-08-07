15:49
7 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов всемогучий. Священик РПЦ переплюнув Скабєєву
      Вєсті Кремля
      22:14, 6 серпня
      Вєсті.UA: Голова колгоспу Медведчук. Розминка Усика з Шарієм
      Вєсті.UA
      21:43, 6 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ

      Річниця нападу Росії на Грузію: що варто пам'ятати Україні про цю війну

      226

      Одинадцять років тому тодішній президент Росії Дмитро Медведєв віддав наказ російським військам увійти до Грузії. Тоді вперше після розпаду СРСР Москва розв'язала війну за межами своїх кордонів. І нині ми розуміємо, що вторгнення РФ у Грузію та Україну відбувалося за подібним сценарієм.

      У серпні 2008 року осетини обстріляли грузинських поліцейських. Тодішній президент Грузії Михеїль Саакашвілі дав наказ розпочати військову операцію проти сепаратистів. Так урядові війська завдали ударів по місту Цхинвалі.

      Читайте також: Про політику Путіна та російські війська в Україні й Грузії: ексклюзивне інтерв'ю Кікабідзе

      Метою офіційного Тбілісі було повернути Південну Осетію до складу Грузії. Контроль над нею втратили ще на початку 90-х. І все це не без участі Росії, яка постачала осетинам зброю та масово видавала паспорти. А в серпні 2008 року російські регулярні війська, прикриваючись захистом місцевих сепаратистів, зайшли на територію Південної Осетії, а вже за кілька днів фактично підібралися до Тбілісі.

      Офіцер Грузинського легіону Пармен Шулая згадав, що до такого повороту Грузія не була готова. У ті дні разом з іншими військовими він був у відпустці, звідки їх терміново відкликали.

      Ми відразу приїхали на базу, взяли зброю та поїхали. Це було 7 серпня. Ми ні на кого не нападали, а просто захищали нашу землю,
      – наголосив військовий.

      Кремлівська авіація бомбила не лише військові об'єкти. Загинуло багато мирних мешканців. Російську армію зупинили лише за 30 кілометрів до грузинської столиці. Тоді Грузію врятувала міжнародна спільнота.


      Війна у Грузії

      Під протекторатом президента Франції Ніколя Саркозі підписали мирний план. Але мирні домовленості виконала лише Грузія. Тоді як Росія не відвела своїх військ. Восьмиденна війна коштувала Грузії 30% території, сотень убитих та десятків тисяч тих, хто покинув домівки, тікаючи із зони конфлікту. Незалежність Південної Осетії та Абхазії визнав лише агресор та ще кілька африканських країн.

      Грузинська окупація показує українцям те, як росіяни будуть себе поводити. Лінія від окупованих територій щодня просувається на кілька метрів вперед,
      – заявив командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі.

      Нині ті, хто боронив Грузію від Росії, воюють з нею на боці України. У Мамуки Мамулашвілі з агресором свої рахунки. Ще у 1993 році, коли йому було 14 разом з батьком, що був військовим генералом, потрапили у російський полон на території Абхазії. Тоді обом пощастило і їх обміняли на військовополонених.

      Мамука Мамулашвілі
      Мамука Мамулашвілі

      Експерт-міжнародник Майдану закордонних справ Богдан Яременко сказав, що в Абхазії було використано певні тертя, але не достатньо гострі для виникнення війни між абхазами та грузинами. У 2014 році Росія використала абсолютно штучну проблему – російськомовні меншини у Криму чи на Донбасі. На його думку, це і є почерк, який дозволяє нам знайти злочинця.

      Читайте також: Країна-агресор: які війни розпочала Росія після розпаду СРСР

      А спільного між Грузією та Україною дійсно багато: революції проти авторитарних режимів, курс на ЄС та НАТО, спроби реформ, агресія Росії та окупація територій. Південну Осетію та Абхазію навіть називають грузинськими "ДНР" та "ЛНР". А ще грузини, як і українці вірять: повернуть те, що їм належить. 

      blog_ava
      Картинки-привітання з Днем ангела: святкова підбірка
      сьогодні
      8081
      Автор: Марина Молька
      Теги: Володимир Путін СРСР авіація Міхеїл Саакашвілі Новини Росії Новини Грузії Війна
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      сьогодні , 15:35 Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      2718
      Рынок земли в Украине: как реформа может повлияет на экономику страны и кошельки украинцев
      сьогодні , 15:06 Рынок земли в Украине: как реформа может повлияет на экономику страны и кошельки украинцев
      Блог Соцмережі 392
      Завершення війни на Донбасі: що зробила нова влада і що ще потрібно
      сьогодні , 14:01 Завершення війни на Донбасі: що зробила нова влада і що ще потрібно
      Інна Жолобович 2697
      Навчання депутатів у Трускавці – дороге, але чи ефективне?
      сьогодні , 12:01 Навчання депутатів у Трускавці – дороге, але чи ефективне?
      Артем Овдієнко 712
      Росії не уникнути санкцій США: до чого тут Україна?
      сьогодні , 09:00 Росії не уникнути санкцій США: до чого тут Україна?
      Блог Медіа 1239
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук