Годовщина нападения России на Грузию: что стоит помнить Украине об этой войне

Одиннадцать лет назад тогдашний президент России Дмитрий Медведев отдал приказ российским войскам войти в Грузию. Тогда впервые после распада СССР Москва развязала войну за пределами своих границ. И сейчас мы понимаем, что вторжение РФ в Грузию и Украину происходило по схожему сценарию.

В августе 2008 года осетины обстреляли грузинских полицейских. Тогдашний президент Грузии Михеиль Саакашвили дал приказ начать военную операцию против сепаратистов. Так правительственные войска нанесли удары по городу Цхинвали.

Читайте также: О политике Путина и российских войсках в Украине и Грузии: эксклюзивное интервью Кикабидзе

Целью официального Тбилиси было вернуть Южную Осетию в состав Грузии. Контроль над ней потеряли еще в начале 90-х. И все это не без участия России, которая поставляла осетинам оружие и массово выдавала паспорта. А в августе 2008 года российские регулярные войска, прикрываясь защитой местных сепаратистов, зашли на территорию Южной Осетии, а уже через несколько дней фактически подобрались к Тбилиси.

Офицер Грузинского легиона Пармен Шулая вспомнил, что к такому повороту Грузия не была готова. В те дни вместе с другими военными он был в отпуске, откуда их срочно отозвали.

Мы сразу приехали на базу, взяли оружие и поехали. Это было 7 августа. Мы ни на кого не нападали, а просто защищали нашу землю,

– отметил военный.

Кремлевская авиация бомбила не только военные объекты. Погибло много мирных жителей. Российскую армию остановили только в 30 километрах к грузинской столице. Тогда Грузию спасло международное сообщество.

Война в Грузии

Под протекторатом президента Франции Николя Саркози подписали мирный план. Но мирные договоренности выполнила только Грузия. Тогда как Россия не отвела своих войск. Восьмидневная война стоила Грузии 30% территории, сотен убитых и десятков тысяч тех, кто покинул дома, убегая из зоны конфликта. Независимость Южной Осетии и Абхазии признал только агрессор и еще несколько африканских стран.

Грузинская оккупация показывает украинцам то, как россияне будут себя вести. Линия от оккупированных территорий ежедневно продвигается на несколько метров вперед,

– заявил командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили.

Сейчас те, кто защищал Грузию от России, воюют с ней на стороне Украины. В Мамуки Мамулашвили с агрессором свои счета. Еще в 1993 году, когда ему было 14 вместе с отцом, который был военным генералом, попали в русский плен на территории Абхазии. Тогда обоим повезло и их обменяли на военнопленных.



Мамука Мамулашвили

Эксперт-международник Майдана иностранных дел Богдан Яременко сказал, что в Абхазии были использованы определенные трения, но не достаточно острые для возникновения войны между абхазами и грузинами. В 2014 году Россия использовала абсолютно искусственную проблему – русскоязычные меньшинства в Крыму или на Донбассе. По его мнению, это и есть почерк, который позволяет нам найти преступника.

Читайте также: Страна-агрессор: какие войны начала Россия после распада СССР

А общего между Грузией и Украиной действительно много: революции против авторитарных режимов, курс на ЕС и НАТО, попытки реформ, агрессия России и оккупация территорий. Южную Осетию и Абхазию даже называют грузинскими "ДНР" и "ЛНР". А еще грузины, как и украинцы верят: вернут то, что им принадлежит.