"Зелені чоловічки Кремля": у Норвегії помітили російських спецназівців

На материковій частині Норвегії, а також на архіпелазі Шпіцберген помітили російських спецпризначенців. Знімки з літаків-розвідників, що доводять російську присутність, Норвегія передала військовим США.

За інформацією норвезького видання AldriMer, спецназ РФ розвідував місцевість і вивчав ключові об'єкти інфраструктури. Спеціальний підводний човен типу П-650 "Малий", що призначений для виконання секретних завдань, перекинув росіян на територію скандинавської країни.

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Появу військових на території Норвегії пов'язують із навчаннями, що РФ проводить у Баренцовому морі. Однак на материковій частині Норвегії російські спецназівці діють під виглядом цивільних.

Офіційно Москва і Осло інформацію норвезьких ЗМІ не коментували. Джерело норвезького видання, що "займає центральне місце в урядовому апараті Норвегії" зазначило, що норвезькій владі відомо про російський спецназ на їхній території.

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Відзначимо, що Росія анонсувала військові навчання "Центр-2019" ще у грудні 2018 року. Вони мають відбутися наприкінці серпня – на початку вересня. РФ випробує військову техніку, яка була спеціально розроблена для військових дій в Арктиці.

Що відомо про загострення відносин між Норвегією і РФ? У Міністерстві оборони Норвегії військові навчання РФ назвали тривожною ознакою все більш агресивної поведінки північного сусіда. У березні 2019 року Норвегія звинуватила Росію у блокуванні сигналу GPS під час масштабних навчань НАТО.



В Осло заявили, що глушіння сигналу піддає ризику польотам цивільних й військових літаків у регіоні. Росію також звинуватили у блокуванні сигналу під час навчань альянсу Trident Juncture, що проходили в Норвегії у жовтні й листопаді 2018 року. При цьому Москва заперечувала свою причетність.



Окрім того, Росія розмістила ракетну систему "Бал" за 35 кілометрів від Норвегії. За умови гарної погоди з півострова Середній неозброєним оком проглядається норвезьке місто Варді, де американці побудували радіолокаційну систему Globus на замовлення норвезьких служб безпеки.



Ці американські радари у Норвегії довгий час були предметом суперечок у відносинах Росії та Норвегії. Зрештою, у травні 2019 Росія заявила, що вживатиме контрзаходи щодо системи Globus, бо та загрожує безпеці РФ.