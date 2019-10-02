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      Российский спецназ в Норвегии: появились новые доказательства присутствия чеченцев Кадырова

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      Российский спецназ
      Российский спецназ / topwar.ru

      Российские спецназовцы, которых обнаружили в Норвегии, находились на этой территории уже давно. Они даже выкладывали в соцсети соответствующие фото, щеголяя оружием в руках.

      На прошлой неделе издание AldriMer, специализирующееся на военной тематике, со ссылкой на свои источники в трех странах сообщило об обнаружении спецподразделений РФ на острове Шпицберген. Кроме того, в рамках спецоперации военные, переодетые в гражданскую одежду, высаживались и на материковую Норвегию для проведения разведки.

       К теме: "Зеленые человечки Кремля": в Норвегии заметили российских спецназовцев

      Журналисты утверждают, что данные достоверны и документально подтверждены не только национальной контрразведкой, но и разведкой США.

      В частности, в сюжете фигурируют фотоснимки, полученные с американских самолетов-разведчиков. На снимках, которые описывает, но не публикует газета, якобы изображены российские военные, которые находятся на побережье архипелага. В подтверждение своей версии о работе российских спецслужб газета также ссылается на высокопоставленный источник в разведке одного из государств-союзников Норвегии.

      Иностранный специалист утверждает, что к операции были привлечены наемные военизированные формирования, которые "хорошо известны НАТО после событий в оккупированном Крыму".

      Согласно сообщениям разведки союзников, российская десантная группа может сотрудничать с наемными военизированными формированиями на севере.

      Посольство России в Осло назвало грубой провокацией статью интернет-издания. Однако сотрудники чеченского спецназа сами выкладывали в соцсети фото,: с датировкой, геолокацией и комментариями. Из них очевидно, что "Летучий отряд Кадырова", как называют себя бойцы этого формирования, работает в Арктике, в том числе и в норвежской его части с 2016 года.

      2 марта прошлого года пользователь Инстаграма под ником bes_600 публикует групповой снимок мужчин в военной форме на фоне грозненского аэропорта. В комментариях автор указывает: "Лихой 16 год. На Арктику вылетали". На вопрос об отсутствующем товарище следует ответ: "они в Норвегию ездили тогда. По работе ездили".

      російський спецназ у Норвегії

      На другом фото тот же пользователь изображен на фоне атомохода "Советский союз" с мужчиной старшего возраста в гражданской одежде, комментарий автора к Селфи такой: "Джихад".

      В соцсетях можно найти совместные фото и видео, на которых bes_600 запечатлен вместе с пользователем akhaev_07_95. 9 февраля того же года akhaev_07_95 публикует селфи на фоне заснеженного аэропорта. За спиной мужчины – авиазаправщик с надписью "Svalbard lufthavn" – "аэропорт Шпицбергена". Геотег на фото соответствующий - "Spitsbergen". Человек изображен в униформе с нашивкой парашютного центра "DZ Grozny" и другой – с написанным русским словом "Февраль" (вероятно, это позывной).

      Отметим, что бойцы Росгвардии, а упомянутый чеченский спецназ входит в ее структуру, не могут посещать страны НАТО в туристических целях. Запрет не действует только в случаях, если поездка осуществляется по указанию руководства.

      На другом фото того же пользователя akhaev_07_95, датированном 20 января, человек изображен в обмундировании и с автоматическим оружием в руках. Геотеги: Longyerbyen - город Лонгйир, столица норвежской части Шпицбергена. За спиной бойца – флаг того же парашютного центра.

      В чеченском сегменте сети можно найти и другие снимки с норвежской геолокации. На Шпицбергене бойцы бывали неоднократно и с оружием в руках, пишет "Новая газета".

      Читайте также: Актуально! Россия разместила ракетную систему "Бал" в 35 километрах от Норвегии – СМИ

      Что известно об обострении отношений между Норвегией и РФ?
      В Министерстве обороны Норвегии военные учения РФ назвали тревожным признаком все более агрессивного поведения северного соседа. В марте 2019 года Норвегия обвинила Россию в блокировании сигнала GPS во время масштабных учений НАТО. В Осло заявили, что глушение сигнала подвергает риску полеты гражданских и военных самолетов в регионе. Россию также обвинили в блокировании сигнала во время учений нато Trident Juncture, которые проходили в Норвегии в октябре и ноябре 2018 года.

      При этом Москва отрицала свою причастность. Кроме того, Россия разместила ракетную систему "Бал" в 35 километрах от Норвегии. При хорошей погоде с полуострова Средний невооруженным глазом просматривается норвежский город Варди, где американцы построили радиолокационную систему Globus по заказу норвежских служб безопасности. Эти американские радары в Норвегии долгое время были предметом споров в отношениях России и Норвегии.

      В конце концов, в мае 2019 Россия заявила, что будет принимать контрмеры по системе Globus, потому что это угрожает безопасности РФ.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Арктика Новости России НАТО Норвегия
      Источник: 24 канал
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