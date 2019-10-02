17:50
2 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Що російський спецназ забув в Осло? РФ будує репліку ракети Ілона Маска
      Вєсті Кремля
      21:15, 1 жовтня
      Вєсті.UA: Винник знов потрапив у гучний скандал. Разумков втомився і йде
      Вєсті.UA
      20:46, 1 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК

      Російський спецназ у Норвегії: з'явилися нові докази присутності чеченців Кадирова

      2272 Читать новость на русском
      Російський спецназ
      Російський спецназ / topwar.ru

      Російські спецназівці, яких виявили у Норвегії, перебували на цій території вже давно. Вони навіть викладали у соцмережі відповідні фото, хизуючись зброєю у руках.

      Минулого тижня видання AldriMer, що спеціалізується на військовій тематиці, із посиланням на свої джерела у трьох країнах повідомило про виявлення спецпідрозділів РФ на острові Шпіцберген. Окрім того, в рамках спецоперації військові, переодягнені у цивільний одяг, висаджувались і на материкову Норвегію для проведення розвідки.

      До теми: "Зелені чоловічки Кремля": у Норвегії помітили російських спецназівців

      Журналісти стверджують, що дані достовірні і документально підтверджені не лише національною контррозвідкою, а й розвідкою США.

      Зокрема, в сюжеті фігурують фотознімки, отримані з американських літаків-розвідників. На знімках, які описує, але не публікує газета, нібито зображені російські військові, які перебувають на узбережжі архіпелагу. На підтвердження своєї версії про роботу російських спецслужб газета також посилається на високопоставлене джерело у розвідці однієї з держав-союзників Норвегії.

      Іноземний фахівець стверджує, що до операції були залучені наймані воєнізовані формування, які "добре відомі НАТО через події в окупованому Криму".

      Згідно з повідомленнями розвідки союзників, російська десантна група може співпрацювати із найманими воєнізованими формуваннями на півночі.

      Посольство Росії в Осло назвало грубою провокацією статтю інтернет-видання. Однак співробітники чеченського спецназу самі викладали у соцмережі фото, з датуванням, геолокацією і коментарями. З них очевидно, що "Летючий загін Кадирова", як називають себе бійці цього формування, працює в Арктиці, зокрема і в норвезькій її частині з 2016 року.

      2 березня минулого року користувач інстаграму під ніком bes_600 публікує груповий знімок чоловіків у військовій формі на тлі грозненського аеропорту. У коментарях автор вказує: "Лихий 16 рік. На Арктику вилітали". На питання про відсутнього товариша слідує відповідь: "Вони в Норвегію їздили тоді. По роботі їздили".

      російський спецназ у Норвегії

      На іншому фото той же користувач зображений на тлі атомохода "Радянський союз" з чоловіком старшого віку у цивільному одязі, коментар автора до Селфі такий: "Джихад".

      У соцмережах можна знайти спільні фото і відео, на яких bes_600 відображений разом з користувачем akhaev_07_95. 9 лютого того ж року akhaev_07_95 публікує селфі на тлі засніженого аеропорту. За спиною чоловіка – авіазаправник з написом "Svalbard lufthavn" – "аеропорт Шпіцбергена". Геотег на фото відповідний – "Spitsbergen". Чоловік зображений в уніформі із нашивкою парашутного центру DZ Grozny і інший – з написаним російською словом "Лютий" (ймовірно, це позивний).

      Відзначимо, що бійці Росгвардії, а згаданий чеченський спецназ входить в її структури, не можуть відвідувати країни НАТО у туристичних цілях. Заборона не діє лише у випадках, якщо поїздка здійснюється за вказівкою керівництва.

      На іншому фото того ж користувача akhaev_07_95, датованому 20 січня, чоловік зображений в обмундируванні і з автоматичною зброєю в руках. Геотеги - Longyerbyen - місто Лонг'їр, столиця норвезької частини Шпіцбергена. За спиною бійця – прапор того ж парашутного центру.

      У чеченському сегменті мережі можна знайти і інші знімки з норвезької геолокації. На Шпіцбергені бійці бували неодноразово і зі зброєю в руках, пише "Новая газета".

      Актуально! Росія розмістила ракетну систему "Бал" за 35 кілометрів від Норвегії, – ЗМІ

      Що відомо про загострення відносин між Норвегією і РФ?У Міністерстві оборони Норвегії військові навчання РФ назвали тривожною ознакою все більш агресивної поведінки північного сусіда. У березні 2019 року Норвегія звинуватила Росію у блокуванні сигналу GPS під час масштабних навчань НАТО. В Осло заявили, що глушіння сигналу піддає ризику польотам цивільних й військових літаків у регіоні. Росію також звинуватили у блокуванні сигналу під час навчань альянсу Trident Juncture, що проходили в Норвегії у жовтні й листопаді 2018 року.

      При цьому Москва заперечувала свою причетність. Окрім того, Росія розмістила ракетну систему "Бал" за 35 кілометрів від Норвегії. За умови гарної погоди з півострова Середній неозброєним оком проглядається норвезьке місто Варді, де американці побудували радіолокаційну систему Globus на замовлення норвезьких служб безпеки. Ці американські радари у Норвегії довгий час були предметом суперечок у відносинах Росії та Норвегії.

      Зрештою, у травні 2019 Росія заявила, що вживатиме контрзаходи щодо системи Globus, бо та загрожує безпеці РФ.

      blog_ava
      На Донбасі загинула військова Анастасія Вітовська: з’явились жахливі подробиці її смерті
      сьогодні
      11415
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини Росії Арктика Норвегія НАТО
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Формула Штайнмайера: ключевые пункты, уступки по которым невозможны
      сьогодні , 17:00 Формула Штайнмайера: ключевые пункты, уступки по которым невозможны
      Блог Соцмережі 9125
      Формула Штайнмайера: почему критично важна позиция народных депутатов
      сьогодні , 15:00 Формула Штайнмайера: почему критично важна позиция народных депутатов
      Блог Соцмережі 1371
      Путін не всемогутній, – TAI
      сьогодні , 12:00 Путін не всемогутній, – TAI
      Світові Медіа 1370
      Денис Монастирський: заміна Луценка на Рябошапку не повинна бути лише заміною прізвищ
      сьогодні , 10:02 Денис Монастирський: заміна Луценка на Рябошапку не повинна бути лише заміною прізвищ
      Ірина Поліщук 950
      Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: що це означає і що буде далі
      сьогодні , 09:03 Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: що це означає і що буде далі
      Євгенія Мазур 6409
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук