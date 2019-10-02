Російський спецназ у Норвегії: з'явилися нові докази присутності чеченців Кадирова

Російські спецназівці, яких виявили у Норвегії, перебували на цій території вже давно. Вони навіть викладали у соцмережі відповідні фото, хизуючись зброєю у руках.

Минулого тижня видання AldriMer, що спеціалізується на військовій тематиці, із посиланням на свої джерела у трьох країнах повідомило про виявлення спецпідрозділів РФ на острові Шпіцберген. Окрім того, в рамках спецоперації військові, переодягнені у цивільний одяг, висаджувались і на материкову Норвегію для проведення розвідки.

До теми: "Зелені чоловічки Кремля": у Норвегії помітили російських спецназівців

Журналісти стверджують, що дані достовірні і документально підтверджені не лише національною контррозвідкою, а й розвідкою США.

Зокрема, в сюжеті фігурують фотознімки, отримані з американських літаків-розвідників. На знімках, які описує, але не публікує газета, нібито зображені російські військові, які перебувають на узбережжі архіпелагу. На підтвердження своєї версії про роботу російських спецслужб газета також посилається на високопоставлене джерело у розвідці однієї з держав-союзників Норвегії.

Іноземний фахівець стверджує, що до операції були залучені наймані воєнізовані формування, які "добре відомі НАТО через події в окупованому Криму".

Згідно з повідомленнями розвідки союзників, російська десантна група може співпрацювати із найманими воєнізованими формуваннями на півночі.

Посольство Росії в Осло назвало грубою провокацією статтю інтернет-видання. Однак співробітники чеченського спецназу самі викладали у соцмережі фото, з датуванням, геолокацією і коментарями. З них очевидно, що "Летючий загін Кадирова", як називають себе бійці цього формування, працює в Арктиці, зокрема і в норвезькій її частині з 2016 року.

2 березня минулого року користувач інстаграму під ніком bes_600 публікує груповий знімок чоловіків у військовій формі на тлі грозненського аеропорту. У коментарях автор вказує: "Лихий 16 рік. На Арктику вилітали". На питання про відсутнього товариша слідує відповідь: "Вони в Норвегію їздили тоді. По роботі їздили".

На іншому фото той же користувач зображений на тлі атомохода "Радянський союз" з чоловіком старшого віку у цивільному одязі, коментар автора до Селфі такий: "Джихад".

У соцмережах можна знайти спільні фото і відео, на яких bes_600 відображений разом з користувачем akhaev_07_95. 9 лютого того ж року akhaev_07_95 публікує селфі на тлі засніженого аеропорту. За спиною чоловіка – авіазаправник з написом "Svalbard lufthavn" – "аеропорт Шпіцбергена". Геотег на фото відповідний – "Spitsbergen". Чоловік зображений в уніформі із нашивкою парашутного центру DZ Grozny і інший – з написаним російською словом "Лютий" (ймовірно, це позивний).

Відзначимо, що бійці Росгвардії, а згаданий чеченський спецназ входить в її структури, не можуть відвідувати країни НАТО у туристичних цілях. Заборона не діє лише у випадках, якщо поїздка здійснюється за вказівкою керівництва.

На іншому фото того ж користувача akhaev_07_95, датованому 20 січня, чоловік зображений в обмундируванні і з автоматичною зброєю в руках. Геотеги - Longyerbyen - місто Лонг'їр, столиця норвезької частини Шпіцбергена. За спиною бійця – прапор того ж парашутного центру.

У чеченському сегменті мережі можна знайти і інші знімки з норвезької геолокації. На Шпіцбергені бійці бували неодноразово і зі зброєю в руках, пише "Новая газета".

Актуально! Росія розмістила ракетну систему "Бал" за 35 кілометрів від Норвегії, – ЗМІ

Що відомо про загострення відносин між Норвегією і РФ?У Міністерстві оборони Норвегії військові навчання РФ назвали тривожною ознакою все більш агресивної поведінки північного сусіда. У березні 2019 року Норвегія звинуватила Росію у блокуванні сигналу GPS під час масштабних навчань НАТО. В Осло заявили, що глушіння сигналу піддає ризику польотам цивільних й військових літаків у регіоні. Росію також звинуватили у блокуванні сигналу під час навчань альянсу Trident Juncture, що проходили в Норвегії у жовтні й листопаді 2018 року.



При цьому Москва заперечувала свою причетність. Окрім того, Росія розмістила ракетну систему "Бал" за 35 кілометрів від Норвегії. За умови гарної погоди з півострова Середній неозброєним оком проглядається норвезьке місто Варді, де американці побудували радіолокаційну систему Globus на замовлення норвезьких служб безпеки. Ці американські радари у Норвегії довгий час були предметом суперечок у відносинах Росії та Норвегії.



Зрештою, у травні 2019 Росія заявила, що вживатиме контрзаходи щодо системи Globus, бо та загрожує безпеці РФ.