Международные скандалы и Россия: к каким странам дотянулась "рука Кремля"

Россия оказалась в эпицентре очередного международного скандала. На этот раз – в Испании. Рассказываем, что произошло и к каким громким конфликтам, произошедшим в последнее время в других странах, причастен Владимир Путин.

В испанских СМИ появилась информация, что в октябре, по подозрению во вмешательстве во внутренние дела Испании (во время референдума о независимости Каталонии в 2017 году), задержали россиянина и украинца. При этом обоих называют "русскими шпионами" и связывают со старшим офицером российской военной разведки (ГРУ).

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Расследование возможных попыток российских спецслужб повлиять на ситуацию в Каталонии продолжается. Оно, по информации СМИ, сосредоточено на "элитном военном подразделении 29155", которое связывают с попытками дестабилизировать Европу. В РФ обвинения уже назвали "клеветой".

Это – далеко не первый международный скандал, связанный с вмешательством России. Кремль неоднократно обвиняли в попытках повлиять на выборы в других странах и в военном вторжении. Вспоминаем последние примеры.

Скандал с российским разведчиком в Сербии

17 ноября в сети появилась видеозапись, на которой сотрудник главного управления Генштаба Вооруженных Сил России (ранее – ГРУ) передавал деньги сербскому военному. В подписи к ролику сказано, что это – "офицер ГРУ полковник Георгий Викторович Клебан платит своему сербскому агенту, являющемуся высоким должностным лицом Сербии". Также уточняется, что Клебан работал в посольстве России в Белграде.

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22 ноября президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербское Агентство информационной безопасности "уже давно информировано о деятельности в стране российского разведчика". По его словам, вторым лицом на видео является сербский подполковник на пенсии, за которым "следили с 2012 года". Сама снятая на видео встреча произошла в декабре прошлого года.

При этом президент Сербии отметил, что инцидент не повлияет на "замечательные отношения" страны с Россией. В Кремле заявили, что "не были в курсе того, что происходит" и традиционно назвали это провокацией.

Видео встречи российского разведчика и сербского военного:

Война на Донбассе и аннексия Крыма

Аннексия Крыма произошла 18 марта 2014 года, якобы через "референдум". Насильственная аннексия, как и псевдореферендум, не признаются большинством стран мира, а также рядом международных организаций: Генассамблеей ООН, ПАСЕ, ОБСЕ и др. Также это противоречит решению Венецианской комиссии.

Это стало одной из составных частей вооруженной агрессии России против Украины, которая началась весной 2014 года. Тогда под прикрытием "народных" протестов были созданы так называемые "ЛНР" и "ДНР", которые провозгласили себя "независимыми республиками". Верховная Рада Украины официально признала Российскую Федерацию агрессором.

По последним данным ООН, общее число жертв (погибших и раненых) в результате конфликта на Донбассе составляет от 41 до 44 тысяч человек. Среди них:

13 000-13 200 погибших (не менее 3345 гражданских лиц (в том числе 298 погибших на борту рейса MH17), примерно 4100 украинских военных и примерно 5650 членов вооруженных групп);

(не менее 3345 гражданских лиц (в том числе 298 погибших на борту рейса MH17), примерно 4100 украинских военных и примерно 5650 членов вооруженных групп); 29 000-31 000 раненых (примерно 7000-9000 гражданских лиц, 9500-10 500 украинских военных и 12 500-13 500 членов вооруженных групп).

Речь идет о периоде с марта 2014 года по 31 октября 2019 года. Война продолжается.



Какие территории Донбасса оккупировала Россия

Вмешательство в выборы США

В Штатах подозревают, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Этот факт начали расследовать после того, как один из советников кампании Трампа проговорился об этом австралийскому дипломату.

После длительного расследования спецпрокурор Роберт Мюллер смог доказать, что Россия вмешивалась в выборы, но сотрудничество между Трампом и русскими во время предвыборной кампании выявлено не было.

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Однако в 16 человек, которые имели отношение к президентской кампании Дональда Трампа, спецпрокурор установил наличие связей с русскими. Шестерым из них предъявлено обвинение в лжесвидетельстве. В частности, бывшего главу президентского избирательного штаба Пола Манафорта приговорили к 7,5 годам тюрьмы, а экс-адвоката Трампа Майкла Коэна – до 3 лет.

12 сотрудников российской разведки обвинили в предполагаемом взломе серверов национального комитета Демократической партии и распространении этих данных через фейковые аккаунты и WikiLeaks.



Дональд Трамп не считает, что РФ вмешивалась в кампанию

Также обвинения получили 13 сотрудников российской "фабрики троллей", которые вели в соцсетях кампанию, "чтобы посеять вражду в американском обществе". Руководителем этой "фабрики" считают российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Владимир Путин назвал все обвинения США "выдумкой оппозиции".

Российские войска в Сирии

Россия начала военную поддержку сирийского режима с 2015 года, когда Асад оказался в затруднительном положении. Официально свою позицию Кремль объяснил "борьбой с терроризмом". Однако атакам подверглись не только ИГИЛ, но и ряд оппозиционеров Асада.

Асад не без российской помощи смог вернуть под контроль значительную часть Сирии. Однако Москву при этом неоднократно обвиняли в совершении преступлений против мирного населения, особенно в Алеппо и Пальмире.

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Основной целью Путина в этой операции была даже не поддержка Асада, а желание вернуть Россию на международную арену после изоляции из-за нападения на Украину.

Россия 12 раз накладывала вето на резолюцию Совета Безопасности ООН относительно войны в Сирии. Последняя резолюция касалась возможной химической атаки в Восточной Гуте. Тогда США заявили, что ответственность за это несет режим Асада. Москва это отрицает и приняла позицию Сирии, которая обвиняет Штаты в поисках повода для взятия страны под прицел.

"Зеленые человечки" в Норвегии

В конце сентября 2019 года на материковой части Норвегии и на архипелаге Шпицберген заметили спецназовцев РФ, которые изучали главные инфраструктурные объекты и в целом разведывали местность.

Тогда россиян на территорию страны перебросила специальная подводная лодка, предназначенная для выполнения секретных заданий. Что интересно, на материковой части Норвегии российские военные действовали под видом гражданских.



"Вежливые люди" появились и в Норвегии

Норвежские СМИ сообщили, что в операции участвовали "известные через захват Крыма" наемники нелегальной российской ЧВК "Вагнер".

Посольство России в Норвегии назвало это "грубой провокацией" и отвергло обвинения.

Известно, что в Норвегии периодически проводят разведывательные работы представители РФ. А доказательства присутствия спецслужб Кремля на Шпицбергене нашли российские СМИ. Стоит отметить, что архипелаг принадлежит Норвегии и является демилитаризованной зоной – ни одна страна не может использовать его территорию и прибрежные воды в военных целях.

Массовые протесты в Грузии

В июне 2019 года в Грузии состоялась волна массовых протестов, спровоцированных депутатом российской Государственной Думы.

Началось все с заседания Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Мероприятие открыл не спикер грузинского парламента, а депутат российской Государственной Думы, коммунист Сергей Гаврилов. Он сел в кресло спикера парламента и обратился к присутствующим на русском языке. Мировые СМИ назвали это "пощечиной по лицу грузинской истории".

Смотрите видео протестов в Грузии:

Инцидент спровоцировал протесты оппозиции, заседания ассамблеи были сорваны, а Гаврилов под охраной покинул парламент.

Около 10 тысяч грузин вышли на улицы. Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, среди которых – 80 полицейских.

Попытка осуществить госпереворот в Черногории

В октябре 2016 года, в день выборов в парламент Черногории, в стране арестовали группу сербов и черногорцев, часть из которых воевала на стороне пророссийских боевиков на Донбассе. Причиной стало вероятное планирование ними осуществить государственный переворот. Тогда же из Сербии депортировали россиян, готовивших террористические акты в Черногории.

Организаторами неудачного госпереворота в Черногории оказались сотрудники ГРУ Владимир Моисеев (известный под именем Владимир Попов) и Эдуард Широков. Оба агенты ГРУ в июне 2019 года получили 12 и 15 лет лишения свободы соответственно. Однако заочно – власть Черногории объявила россиян в международный розыск.