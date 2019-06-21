Багатотисячні протести у Грузії: що відбувається і як причетна до заворушень "рука Кремля"
Напередодні столицю Грузію сколихнула хвиля масових антиросійських протестів, яка призвела до щонайменше 240 постраждалих та першої відставки високопосадовця. Що стало причиною, чи мав місце "вплив ззовні" і як це може позначитися на Україні – у матеріалі 24 каналу.
Що сталося?
20 червня у Тбілісі проходило засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я. Захід відкрив не спікер грузинського парламенту, а депутат російської Державної Думи, комуніст Сергій Гаврилов. Він сів у крісло спікера парламенту і звернувся до присутніх російською мовою.
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Це спровокувало протести опозиції, засідання асамблеї було зірвано, а Гаврилов під охороною покинув парламент. Депутат відомий своїми заявами про те, що не визнає Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії.
Ці дії росіянина спровокували масову акцію протесту: близько 10 тисяч грузинів вийшли на вулиці. Учасники акції також увірвалися в парламент Грузії. Спочатку люди хотіли почути вибачення російської делегації за поведінку Гаврилова. Проте згодом почали вимагати ще й відставку очільника парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії і очільника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.
Дивіться відео заворушень у Тбілісі:
Правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ і гумові кулі. В результаті постраждали 240 осіб, серед яких – 80 поліцейських. Крім протестувальників, травми отримали і журналісти. Понад сотня постраждалих перебувають у клініках, двоє – у важкому стані. Багато хто має травми очей, спричинені гумовими кулями.
Що говорить грузинська влада?
Спочатку влада Грузії закликала протестувальників до переговорів. Очільник МВС Георгій Гахарія зазначив, що винних у нападах на поліцейських покарають, однак припустив: демонстранти "мають певні підстави для справедливого протесту".
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Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе назвав протест справедливим, однак звинуватив опозицію в тому, що вона "вивела Грузію з тих правових рамок, які були створені раз і назавжди в цій країні".
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, своєю чергою, зазначила: внутрішнє протистояння нікому не на руку, крім Росії. Вона назвала це “штучно піднятою хвилею антидержавних дій, спрямованих на вторгнення в парламент і повалення уряду”.
Ті, хто заохочують і сприяють внутрішньому протистоянню, є провідниками російської політики і реалізаторами її планів. Прийшов час відреагувати державі на всі порушення і встановити порядок, а також – не дати можливості деструктивним силам Москви реалізувати свої плани,
– пояснила Зурабішвілі.
Спікер грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе пішов у відставку, виконавши таким чином одну із вимог протестувальників.
Близько 10 тисяч людей вийшли на вулиці Тбілісі
Чи були такі дії сплановані з боку РФ: пояснення експертів
Директор Інституту світової політики Євген Магда у коментарі 24 каналу пояснив: це малоймовірно і конспірологічна складова тут не має місця.
Навряд чи тут є якийсь спланований Росією протест. Швидше це – особистий ідіотизм пана Гаврилова, як депутата Держдуми. Він просто повів себе так, як він звик поводитися, абсолютно не враховуючи специфіки країни та специфіки двосторонніх відносин,
– зазначив експерт.
Спрогнозувати, як буде розвиватися ситуація – складно. Єдине, що можна говорити зараз: просто спустити це на гальмах не вдасться.
"Покарання для Гаврилова? Хай з цим розбирається Путін. Якогось покарання всередині Грузії не буде, оскільки він користується дипломатичною недоторканністю як парламентар, тим більше з іншої країни. Тобто покарати його може лише Росія", – пояснив Магда.
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Політичний аналітик Дмитро Купира, своєю чергою, зазначив, що це могла бути своєрідна перевірка з боку РФ – чи готове грузинське суспільство зараз проковтнути ту агресію, яку здійснювала Росія і фактично не понесла покарання.
Це могла бути ініціатива перевірки можливого налагодження контактів на рівні парламенту: чи уже можна, чи ще ні. Грузинське суспільство показало, що таки ні, не можна. Хоч і Росія не понесе відповідальності – не можна,
– зазначив експерт.
Що відбувається у Грузії: відео
Чи може подібне статися в Україні?
Щодо відношення до України, то зараз питання стоїть швидше про те, чи можливий такий сценарій і у нас, пояснив Дмитро Купира.
Я думаю, що рана українська ще досі свіжа і вона абсолютно незагоєна – до сьогодні у нас триває конфлікт на Донбасі. Тому для нас такий сценарій був би взагалі мало можливий. Суспільство швидко на це відреагує. Однак, очевидно, що спроби були. Для прикладу: поїздки деяких українських політиків на зустрічі з російським керівництвом. Тобто фактично вони намагаються показати, що така от комунікація можлива в принципі,
– пояснив аналітик.
Експерт Валерій Димов, своєю чергою, зазначив, що це – черговий етап гібридної війни Росії. І спроба реваншизму проросійських сил наразі назріває в Україні також, допустити цього не можна.
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За його словами, п’ята колона в Україні хоче сформувати виконавчу вертикаль і порядок денний у державі. Тому процеси, які сьогодні відбуваюся в Грузії, можуть бути і в нас. Повзуча агресія Росії продовжується і в жодному разі не можна дозволяти їй сіяти розбрат в Україні.
Що відбувається у Грузії: дивіться відео