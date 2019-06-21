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      Багатотисячні протести у Грузії: що відбувається і як причетна до заворушень "рука Кремля"

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      Протести могли бути "перевіркою" для грузинів
      Протести могли бути "перевіркою" для грузинів / Getty Images

      Напередодні столицю Грузію сколихнула хвиля масових антиросійських протестів, яка призвела до щонайменше 240 постраждалих та першої відставки високопосадовця. Що стало причиною, чи мав місце "вплив ззовні" і як це може позначитися на Україні – у матеріалі 24 каналу.

      Що сталося?

      20 червня у Тбілісі проходило засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я. Захід відкрив не спікер грузинського парламенту, а депутат російської Державної Думи, комуніст Сергій Гаврилов. Він сів у крісло спікера парламенту і звернувся до присутніх російською мовою.

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      Це спровокувало протести опозиції, засідання асамблеї було зірвано, а Гаврилов під охороною покинув парламент. Депутат відомий своїми заявами про те, що не визнає Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії.

      Ці дії росіянина спровокували масову акцію протесту: близько 10 тисяч грузинів вийшли на вулиці. Учасники акції також увірвалися в парламент Грузії. Спочатку люди хотіли почути вибачення російської делегації за поведінку Гаврилова. Проте згодом почали вимагати ще й відставку очільника парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії і очільника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.

      Дивіться відео заворушень у Тбілісі:

      Правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ і гумові кулі. В результаті постраждали 240 осіб, серед яких – 80 поліцейських. Крім протестувальників, травми отримали і журналісти. Понад сотня постраждалих перебувають у клініках, двоє – у важкому стані. Багато хто має травми очей, спричинені гумовими кулями.

      Що говорить грузинська влада?

      Спочатку влада Грузії закликала протестувальників до переговорів. Очільник МВС Георгій Гахарія зазначив, що винних у нападах на поліцейських покарають, однак припустив: демонстранти "мають певні підстави для справедливого протесту".

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      Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе назвав протест справедливим, однак звинуватив опозицію в тому, що вона "вивела Грузію з тих правових рамок, які були створені раз і назавжди в цій країні".

      Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, своєю чергою, зазначила: внутрішнє протистояння нікому не на руку, крім Росії. Вона назвала це “штучно піднятою хвилею антидержавних дій, спрямованих на вторгнення в парламент і повалення уряду”.

      Ті, хто заохочують і сприяють внутрішньому протистоянню, є провідниками російської політики і реалізаторами її планів. Прийшов час відреагувати державі на всі порушення і встановити порядок, а також – не дати можливості деструктивним силам Москви реалізувати свої плани,
      – пояснила Зурабішвілі.

      Спікер грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе пішов у відставку, виконавши таким чином одну із вимог протестувальників.

      Грузія
      Близько 10 тисяч людей вийшли на вулиці Тбілісі

      Чи були такі дії сплановані з боку РФ: пояснення експертів

      Директор Інституту світової політики Євген Магда у коментарі 24 каналу пояснив: це малоймовірно і конспірологічна складова тут не має місця.

      Навряд чи тут є якийсь спланований Росією протест. Швидше це – особистий ідіотизм пана Гаврилова, як депутата Держдуми. Він просто повів себе так, як він звик поводитися, абсолютно не враховуючи специфіки країни та специфіки двосторонніх відносин,
      – зазначив експерт.

      Спрогнозувати, як буде розвиватися ситуація – складно. Єдине, що можна говорити зараз: просто спустити це на гальмах не вдасться.

      "Покарання для Гаврилова? Хай з цим розбирається Путін. Якогось покарання всередині Грузії не буде, оскільки він користується дипломатичною недоторканністю як парламентар, тим більше з іншої країни. Тобто покарати його може лише Росія", – пояснив Магда.

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      Політичний аналітик Дмитро Купира, своєю чергою, зазначив, що це могла бути своєрідна перевірка з боку РФ – чи готове грузинське суспільство зараз проковтнути ту агресію, яку здійснювала Росія і фактично не понесла покарання.

      Це могла бути ініціатива перевірки можливого налагодження контактів на рівні парламенту: чи уже можна, чи ще ні. Грузинське суспільство показало, що таки ні, не можна. Хоч і Росія не понесе відповідальності – не можна,
      – зазначив експерт.

      Що відбувається у Грузії: відео

      Чи може подібне статися в Україні?

      Щодо відношення до України, то зараз питання стоїть швидше про те, чи можливий такий сценарій і у нас, пояснив Дмитро Купира.

      Я думаю, що рана українська ще досі свіжа і вона абсолютно незагоєна – до сьогодні у нас триває конфлікт на Донбасі. Тому для нас такий сценарій був би взагалі мало можливий. Суспільство швидко на це відреагує. Однак, очевидно, що спроби були. Для прикладу: поїздки деяких українських політиків на зустрічі з російським керівництвом. Тобто фактично вони намагаються показати, що така от комунікація можлива в принципі,
      – пояснив аналітик.

      Експерт Валерій Димов, своєю чергою, зазначив, що це – черговий етап гібридної війни Росії. І спроба реваншизму проросійських сил наразі назріває в Україні також, допустити цього не можна.

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      За його словами, п’ята колона в Україні хоче сформувати виконавчу вертикаль і порядок денний у державі. Тому процеси, які сьогодні відбуваюся в Грузії, можуть бути і в нас. Повзуча агресія Росії продовжується і в жодному разі не можна дозволяти їй сіяти розбрат в Україні. 

      Що відбувається у Грузії: дивіться відео 

       

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Антиросійські протести у Грузії Новини Грузії Новини Росії Статті Публікації Саломе Зурабішвілі
      Джерело: 24 канал
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