Протести у Грузії проти Росії: з'явилась реакція Клімкіна

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пишається українським послом в Грузії, який на знак протесту залишив виступ глави Міжпарламентської асамблеї православ'я, депутата РФ Сергія Гаврилова.

Він написав, що це нормальна реакція притомної людини на дії російського комуніста.

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"Пишаюсь вчинком посла України у Грузії, мого доброго друга Ігоря Долгова. Саме так — гідно та виважено — реагувала б будь-яка притомна людина на вибрики православного російського комуніста", – написав міністр у Twitter.

Події у Грузії – справа виключно наших грузинських друзів. Впевнений, вони дадуть собі раду,

– заявив Клімкін.

Пишаюсь вчинком Посла у Грузії, мого доброго друга Ігоря Долгова. Саме так - гідно та виважено - реагувала б будь-яка притомна людина на вибрики православного російського комуніста. А події у Грузії – справа виключно наших грузинськихдрузів. Впевнений, вони дадуть собі раду. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 червня 2019 р.

Що відбулося в Грузії? 20 червня у Грузії почалися масові протести. Все через поведінку російських депутатів, які прибули у парламент Грузії для участі в Міжпарламентській православній асамблеї. Захід відкрив не спікер грузинського парламенту, а комуніст Сергій Гаврилов – депутат російської Думи.



Учасники протесту увірвалися в парламент Грузії. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб, серед яких, крім протестувальників були і журналісти. У відставку подав спікер грузинського парламенту. Деякі партії вже заявили, що мають намір приєднатися до протесту і вимагатимуть дострокових виборів.

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