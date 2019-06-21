18:25
21 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Легалізація наркотиків в Росії. Суворі реалії РПЦ
      Вєсті Кремля
      21:12, 20 червня
      Вєсті. UA: Кернес і пам'ятник Гітлеру. Найбільше досягнення Луценка
      Вєсті.UA
      19:35, 20 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК

      Протести у Грузії проти Росії: з'явилась реакція Клімкіна

      1330 Читать новость на русском
      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / Getty images

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пишається українським послом в Грузії, який на знак протесту залишив виступ глави Міжпарламентської асамблеї православ'я, депутата РФ Сергія Гаврилова.

      Він написав, що це нормальна реакція притомної людини на дії російського комуніста.

      Яка причина антиросійських протестів у Грузії – читайте у матеріалі 24 каналу

      "Пишаюсь вчинком посла України у Грузії, мого доброго друга Ігоря Долгова. Саме так — гідно та виважено — реагувала б будь-яка притомна людина на вибрики православного російського комуніста", – написав міністр у Twitter.

      Події у Грузії – справа виключно наших грузинських друзів. Впевнений, вони дадуть собі раду,
      – заявив Клімкін.

      Що відбулося в Грузії? 20 червня у Грузії почалися масові протести. Все через поведінку російських депутатів, які прибули у парламент Грузії для участі в Міжпарламентській православній асамблеї. Захід відкрив не спікер грузинського парламенту, а комуніст Сергій Гаврилов – депутат російської Думи.

      Учасники протесту увірвалися в парламент Грузії. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб, серед яких, крім протестувальників були і журналісти. У відставку подав спікер грузинського парламенту. Деякі партії вже заявили, що мають намір приєднатися до протесту і вимагатимуть дострокових виборів.

      Антиросійські протести у Грузії: відео

       

       

      blog_ava
      Смачне варення з черешні: 3 простих рецепти приготування
      сьогодні
      7815
      Теги: Новини України Павло Клімкін МЗС України Новини Грузії Антиросійські протести у Грузії Новини Росії Протести
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коаліція та опозиція: хто і з ким об’єднуватиметься в новій Раді
      сьогодні , 18:01 Коаліція та опозиція: хто і з ким об’єднуватиметься в новій Раді
      Ірина Поліщук 254
      На межі: чому рейтинг партії Порошенка стрімко падає і досяг критичних 5%
      сьогодні , 17:00 На межі: чому рейтинг партії Порошенка стрімко падає і досяг критичних 5%
      Наталя Ромашова 995
      Заявления "Газпрома": чего ожидать Украине
      сьогодні , 16:30 Заявления "Газпрома": чего ожидать Украине
      Сергій Фурса 737
      Прогнози на спорт: як капери легально обдурюють українців та заробляють на цьому мільйони
      сьогодні , 16:00 Прогнози на спорт: як капери легально обдурюють українців та заробляють на цьому мільйони
      312
      Расследование катастрофы "Боинга" МН17 доказало: Россия – страна-террорист
      сьогодні , 15:00 Расследование катастрофы "Боинга" МН17 доказало: Россия – страна-террорист
      Юрій Бутусов 3359
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук