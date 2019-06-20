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      У Грузії – скандал з депутатом Держдуми: країну сколихнули протести – фото, відео

      2013 Читать новость на русском
      Протести під стінами парламенту Тбілісі
      Протести під стінами парламенту Тбілісі / Фото із соцмереж

      У Грузії 20 червня розпочалися масові протести. Все – через поведінку депутатів російської Держдуми, які прибули у парламент країни для участі в Міжпарламентській православній асамблеї. Річ у тім, що захід відкрив не спікер грузинського парламенту, а комуніст Сергій Гаврилов – депутат російської Думи.

      Окрім того, що він всівся у крісло грузинського спікера, то ще й проводив захід російською мовою. Раніше Гаврилов неодноразово заявляв, що не визнає Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії, передає "Грузия Онлайн".

      Читайте також: Протестувальники в Грузії увірвались до парламенту: відео

      Це викликало протест з боку опозиції.

      протести у Грузії Росія
      Гаврилов у кріслі голови парламенту Грузії

      Після оголошення перерви в асамблеї до трибуни вийшли депутати "Європейської Грузії" і "Національного руху" й опротестували перебування російських депутатів у грузинському парламенті.

      Гаврилов
      Сергій Гаврилов, покидаючи парламент Грузії, сказав, що почувається комфортно в цій країні

      Після цього під стіни парламенту у Тбілісі почали сходитися невдоволені діями росіян люди, громадські активісти. Наразі відомо, що на схожі акції люди виходять по всій Грузії.

      Грузія парламент протести
      Протест у Грузії/ фото Bison-info

      Спочатку вони вимагали, щоб російський депутат вибачився за свою поведінку і негайно покинув Грузію, проте згодом вимоги стали радикальнішими: опозиція дала правлячій партії термін в годину для відставки трьох високопоставлених чиновників – голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахар і глави Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.

      Грузія протетсти парламент
      Протетсти під парламентом Грузії

      Після закінчення терміну учасники акції увірвалися на територію парламенту.

      протести Грузія парламент
      Протести у Тбілісі під парламентом

      Що ж до російської делегації, яка своєю поведінкою фактично зірвала засідання Міжпарламентської православній асамблеї, то в супроводі охорони їх спочатку відправили до готелю. Проте навіть під його стінами почали збиратися люди. Згодом стало відомо, що представники Держдуми поспіхом покинули Грузію.

      протести Грузія
      Антиросійський протест у Грузії

      Близько 22:00 протестувальники розпочали штурм парламенту. Поліція, оснащена кийками і щитами, намагалася зупинити їх вторгнення. Слід зазначити, що поліція не застосовувала кийки або інші спецзасоби, намагаючись мирно витіснити учасників акції з території парламенту.

      Спікер грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе вже зробив заяву, що готовий піти у відставку. Він вже перервав свій візит до Азейбарджану.

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      Теги: Протести Новини Грузії Новини Росії Протести в Грузії через депутата Держдуми РФ Новини політики
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