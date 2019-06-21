Антиросійські протести у Грузії: російський депутат Гаврилов розповів свою версію подій

Діяв за протоколом, у президію грузинського парламенту його запросили і він вже прийняв вибачення від представників країни за "незручності".

Винуватець грузинських протестів депутат-комуніст російської Держдуми Сергій Гаврилов всівся у крісло очільника грузинського парламенту. Саме через це в країні розпочалися масові протести. Чому він це зробив і як російська делегація поспіхом втікала із Грузії він розповів виданню "Коммерсант".

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За словами Гаврилова, саме грузинський парламент два роки поспіль пропонував провести Міжпарламентську асамблею православ’я у країні.

І ось ми нарешті приїхали до Грузії. Причому ми отримали письмові гарантії безпеки для всіх учасників, гарантії відсутності санкцій для всіх учасників. Нас запросили до парламенту Грузії. Мені грузинська сторона запропонувала зайняти місце в президії,

– розповів Гаврилов.

Що відомо про Міжпарламентську асамблею православ’я?Це – міжнародна міжпарламентська організація, створена в 1993 році з ініціативи грецького парламенту. Поряд з Грецією провідна роль в Асамблеї належить Росії.



В роботі організації беруть участь парламентські делегації з 25 держав. Серед них й Україна.



Головні завдання Асамблеї – координація законотворчої діяльності та сприяння прийняттю національними парламентами законів, що відповідають інтересам православ'я в суспільстві, посилення політичних заходів у справі захисту духовних цінностей православ'я.



Засідання проводять один раз на рік, в червні.

Так, Гаврилов не бачить проблем в тому, що зайняв місце спікера грузинського парламенту. Каже, – діяв згідно з протоколом. А ще, що вчиняв аналогічно у парламентах Греції, Лівану та інших і тоді "не було жодних проблем".



Сергій Гаврилов у кріслі спікера грузинського парламенту/ фото Getty images

"Генеральну асамблею веде тільки президент Міжпарламентської асамблеї православ'я – в цьому випадку я. Звичайно, я готовий працювати хоч на приставному стільчику – чесно, я скромна людина і не женуся за почестями. Куди посадять господарі – туди й сяду. В цьому випадку запропонували крісло спікера", – розповів російський депутат-комуніст.

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Опозиціонерів, яким не сподобалось дійство, очолюване Гавриловим у парламенті Грузії, російський депутат назвав "екстремістами". Він сказав, що делегати були змушені покинути парламенті перемістилися в готель, де завершили засідання.



Антиросійські протести у Грузії/ фото Getty images

"Всі питання порядку денного під моїм керівництвом були обговорені, всі національні делегації, всі 25 країни і спостерігачі, підтримали нашу позицію. Асамблея прийняла колективну заяву, що ми завершуємо нашу сесію з огляду на те, що відсутні гарантії безпеки учасників. Ми прийняли вибачення, які були висловлені рядом депутатів грузинського парламенту", – сказав Гаврилов.

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Слід наголосити, що ймовірно депутат Держдуми РФ злукавив, бо, зокрема, представники української делегації відмовилися брати участь у засіданні після витівки Гаврилова. Окрім того, він не назвав імена грузинів, які вибачалися перед ним за події в країні.



Сутички із поліцією в Тбілісі під час антиросійських протестів/ фото – Getty images

Також Гаврилов прокоментував інформацію про свою участь у бойових діях в Абхазії. Так, він сказав, що був у гарячій точці, але зброю до рук не брав. Далі риторика російського комуніста стосувалася грузинських журналістів, які поширили начебто фейкові новини проти нього.

До речі, наші депутати бачили, як грузинських журналістів направляли куратори, які говорили на американській версії англійської мови,

– зробив провокаційну заяву росіянин.

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Він також додав, що членам делегації Міжпарламентської асамблеї православ’я погрожували вбивствами у Грузії. Попри це, на його думку грузинський народ є "добрим і гостинним" і йому слід лише "не підпадати під вплив екстремістів, що хочуть дискредитувати й ізолювати Грузію".

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