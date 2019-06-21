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      Журналістка втратила око під час антиросійських протестів у Грузії: фото, відео

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      У Грузії під час протестів постраждали журналісти
      У Грузії під час протестів постраждали журналісти / oc-media.org

      На вулицях Тбілісі у Грузії спалахнули масові антиросійські протести та мітинги. Через сутички з поліцією постраждали близько 70 людей, проте їх кількість може значно зрости. Серед поранених не тільки учасники протестів, а й журналісти, які працювали на місці подій.

      Вночі до лікарні забрали журналістку, яка отримала поранення в око гумовою кулею, випущеною з поліцейської зброї на проспекті Руставелі, пише грузинське видання Fortuna.

      Читайте також: Масові антиросійські протести у Грузії: головне – фото та відео

      За попередніми даними, дівчина втратила зір.


      Постраждала під час протетстів у Тбілісі журналістка

       

       

      Вона – не єдина представниця ЗМІ, яка постраждала під час протестів. У мережі також з'явилися фото продюсера з пропагандистського російського каналу Russia Today, якому з тіла витягли гумову кулю.


      Пропогандист RT постраждав на протестах у Грузії


      Представнику каналу Russia Today витягли гумову кулю з тіла в Грузії

      Загалом під час протестів біля парламенту в Тбілісі постраждали 69 осіб. Трьом з них провели операції в клініці Інгороква. Проте, у лікарню і досі продовжують привозити поранених.

      blog_ava
      Антиросійські протести у Грузії: у центрі Тбілісі з новою силою спалахнули заворушення – відео
      сьогодні
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      Теги: Новини політики Новини Грузії Антиросійські протести у Грузії Журналісти ЗМІ Російська пропаганда Протести Сутички
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