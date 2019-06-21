Журналістка втратила око під час антиросійських протестів у Грузії: фото, відео

На вулицях Тбілісі у Грузії спалахнули масові антиросійські протести та мітинги. Через сутички з поліцією постраждали близько 70 людей, проте їх кількість може значно зрости. Серед поранених не тільки учасники протестів, а й журналісти, які працювали на місці подій.

Вночі до лікарні забрали журналістку, яка отримала поранення в око гумовою кулею, випущеною з поліцейської зброї на проспекті Руставелі, пише грузинське видання Fortuna.

Читайте також: Масові антиросійські протести у Грузії: головне – фото та відео

За попередніми даними, дівчина втратила зір.



Постраждала під час протетстів у Тбілісі журналістка

Вона – не єдина представниця ЗМІ, яка постраждала під час протестів. У мережі також з'явилися фото продюсера з пропагандистського російського каналу Russia Today, якому з тіла витягли гумову кулю.



Пропогандист RT постраждав на протестах у Грузії



Представнику каналу Russia Today витягли гумову кулю з тіла в Грузії

Загалом під час протестів біля парламенту в Тбілісі постраждали 69 осіб. Трьом з них провели операції в клініці Інгороква. Проте, у лікарню і досі продовжують привозити поранених.