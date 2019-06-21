Масові антиросійські протести у Грузії: головне – фото та відео

В столиці країни Тбілісі увечері 20 червня почалася масова акція протесту. На центральній площі перед парламентом зібралися до 10 тисяч чоловік. Вони виступили проти російської окупації Грузії і зажадали відставки голови парламенту Іраклія Кобахідзе, а також глав МВС і служби держбезпеки.

З чого все почалося?

Невдоволення людей спровокував виступ депутата російської Держдуми Сергія Гаврилова в парламенті Грузії. 20 червня там проходило засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я. Річ у тім, що захід відкрив не спікер грузинського парламенту, а комуніст Сергій Гаврилов – депутат російської Думи. Він сів у крісло спікера парламенту і звернувся до присутніх російською мовою. Це викликало протести опозиції – депутатів з Єдиного національного руху і "Європейської Грузії". Засідання асамблеї було зірвано, Гаврилов під охороною покинув парламент. Раніше Гаврилов неодноразово заявляв, що не визнає Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії. Незабаром вся російська делегація покинула Грузію.

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Що таке Міжпарламентська асамблея православ’я?Це – міжнародна міжпарламентська організація, створена у 1993 році з ініціативи грецького парламенту. Поряд з Грецією лідируюча роль в Асамблеї належить Росії. Також в роботі організації беруть участь парламентські делегації з 25 держав.



Головними її завданнями є координація законотворчої діяльності та сприяння прийняттю національними парламентами законів, що відповідають інтересам православ'я в суспільстві, посилення політичних заходів у справі захисту духовних цінностей православ'я.



Засідання проводять один раз на рік, в червні.

Як відреагували громадяни Грузії?

Бурхливо. Під стіни парламенту у Тбілісі почали сходитися невдоволені діями росіян люди, громадські активісти. На подібні акції протесту люди почали виходити по всій країні.

Спершу протестувальники вимагали, аби російський депутат перепросив за свою поведінку і негайно покинув Грузію, однак згодом вимоги стали радикальнішими. Опозиція висунула ультиматум правлячій партії. Протягом однієї години троє високопоставлених чиновники мали подати у відставку – голова парламенту Іраклій Кобахідзе, глава МВС Георгій Гахарія і глава Служби безпеки Грузії Вахтанг Гомелаурі.

Протетсти під парламентом Грузії

Після закінчення терміну учасники акції увірвалися на територію парламенту.

Проходили мимо парламента, здесь волнения массовые, я в Армении был во время революции, теперь Грузия, скоро меня будут не пускать в другие страны ) pic.twitter.com/CjVAwCVgFn — Nikolay Osipyan (@NikolayOsipyan) 20 червня 2019 р.

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Штурм парламенту

Біля 22 години вечора протестувальники почали штурмувати парламент . На вулиці вийшла поліція, оснащена кийками і щитами та намагалася зупинити їх вторгнення. Спершу силовики не застосовували кийки чи інші спецзасоби та намагались мирно витіснити учасників акції з території парламенту.

У протестах біля будівлі парлемнту та в штурмі взяли участь біля семи тисяч людей. Серед них – представники опозиційних політичних партій, а також студенти, представники різних громадських рухів і неурядових організацій та пересічні громадяни, які вирішили прийти, щоб зафіксувати свій протест проти російської окупації.

Тоді спікер парламенту країни Іраклій Кобахідзе зробив заяву, що готовий піти у відставку.

Дивіться відео штурму грузинського парламенту:

Поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі

На місце протестів прибув міністр внутрішніх справ Георгій Гахарія та його заступники. Вони назвали все, що відбувається "штурмом державних інституцій". У внутрішньому дворі парламенту ще від початку акції перебувало кілька десятків автобусів, з поліцейськими, екіпірованими щитами та касками.

Для розгону протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та водомети. Учасники акції, в свою чергу, закидали поліцейських пляшками і забирали у них щити. У зіткненнях постраждали десятки людей. Повідомляється про 70 постраждалих серед яких 39 поліцейських та 8 журналістів.

В Тбилиси слышны выстрелы, протестующие разбегаются pic.twitter.com/107ouD6yQd — Meduza (@meduzaproject) 20 червня 2019 р.

Після прориву у внутрішній двір серед протестувальників утворилася тиснява. У результаті почали почуватися погано кілка людей. Серед них – представниця партії "Національний рух" та колишня очільниця Нацполіції України Хатія Деканоїдзе. Жінці знадобилася медична допомога. Також після цього з внутрішнього двору вивели кількох поліцейських.

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Влада Грузії закликали протестувальників до переговорів. Глава МВС Георгій Гахарія допустив, що у учасників акції "є певні підстави для справедливого протесту", але в той же час підкреслив, що винні у нападах на поліцейських будуть покарані. Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе, назвавши протест справедливим, звинуватив опозицію в тому, що вона "вивела Грузію з тих правових рамок, які були створені раз і назавжди в цій країні".

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На підтримку протестуючих виступив Міхеїл Саакашвілі

На своїй Facebook-сторінці екс-президент Грузії зазначив, що те, що сьогодні відбулося у Грузії – було остаточною крапкою "у приниженні Грузії, на її символіку, на її цінності, коронацією тієї політики, яку протягом років проводить Бідзіна Іванішвілі".

Саакашвілі вважає, що зараз необхідно мирно усунути Іванішвілі від влади, а після, шляхом виборів, призначити новий уряд.

Люди з усіх боків повинні об'єднатися, зібратися і мирно добитися його (Іванішвілі – ред. 24 канал) відсторонення. У цьому питанні я до кінця готовий підтримувати, а також включитися в процес там, де ви, грузинський народ і політичний спектр, вважаєте за необхідне,

– наголосив Саакашвілі.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка зараз перебуває з візитом в Мінську, назвала заяви Саакашвілі неприйнятними.

"Повністю неприйнятно, щоб з-за кордону громадянин іншої країни закликав поліцію до непокори", – заявила вона.

Поліція продовжує розганяти протестувальників

На площу перед парламентом виїхали згуртовані в каре поліцейські та почали відтісняти демонстрантів які залишилися. Їм вдалося відтіснити протестувальників від парламенту, однак демонстранти залишилися на проспекті Руставелі.



Поліція відісняє протестувальників Поліція відісняє протестувальників Згодом поліція почала затримувати демонстрантів на проспекті Руставелі і прилеглих до нього вулицях. Кількість затриманих наразі невідома. Аби розігнати протестувальників, які залишилися на проспекті поліція знову застосувала сльозогінний газ. Наразі розгін протестувальників із застосуванням сльозогінного газу родовжується

Сутички з поліцією під час масових протестів в Грузії

Дивіться відео про антиросійські протести у Грузії:



