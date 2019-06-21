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      Протести у Грузії: мітингувальники спалили прапор Росії та заявляють про окупацію: відео

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      Протестувальники у Грузії спалили російьский прапор
      Протестувальники у Грузії спалили російьский прапор / Instagram Danieldoin

      Під час масових антиросійських протестів у Грузії мітингувальники звинувачують Росію в окупації. Деякі учасники акцій вирушили до посольства РФ, там спалили російський прапор.

      Протестні настрої у Тбілісі набирають обертів – людей намагаються розігнати, однак частина з них досі на вулицях. Місцеві ЗМІ пишуть про десятки постраждалих, поліція вдалася до активних дій. 

      Найважливіше: У Грузії – скандал з депутатом Держдуми: країну сколихнули протести – фото, відео

      Водночас люди приносять із собою плакати із написами, що звинувачують Росію в окупації. Під час протестів спалили російський прапор. Під будівлею посольства Росії протестувальники також скандували: "Росія – окупант".

      Протестувальники спалили прапор Росії/ Джерело: Instagram Danieldoin

      Мітингувальники палять російський прапор:

      Чому у Грузії спалахнули протести?

      Через російського депутата і президента Міжпарламентської асамблеї православ’я Сергія Гаврилова. Країну обурило те, що він вів засідання цієї асамблеї в будівлі грузинського парламенту російською мовою, сидячи у кріслі спікера. Перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії, Абхазії і Південної Осетії.

      Вранці 20 червня опозиційні партії блокували зал засідань, після чого міжпарламентська асамблея припинила роботу. Згодом опозиційні активісти оточили готель, де жили російські депутати, але місцева поліція зуміла їх евакуювати.

      Тому російська делегація на чолі з депутатом Державної думи Сергієм Гавриловим терміново залишила столицю Грузії Тбілісі. Наразі з протести не вщухають, мітингарі вирушили до консульства Росії. Керівництво правлячої партії Грузії пояснило участь російського комуніста у засіданні "протокольною помилкою".

      Ситуація загострюється 

      Протестувальники прорвалися до внутрішнього подвір'я грузинського парламенту. Спочатку правоохоронці не використовували спецзасоби, але згодом правоохоронці застосувати проти активістів сльозогінний газ і гумові кулі. постраждалих вже десятки. 

      ЗМІ пишуть, що голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе вже заявив про відставку. Окрім цього, мітингувалинки також вимагають відставки глав МВС і Служби держбезпеки. 

      Хештег #russiaoccupant поширюють у соцмережах, публікуючи тематичні фото. 
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Tatia Datashvili (@t.datashvili)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ახლა რაც საქართველოში ხდება უბრალოდ არის სირცხვილი. რატო რატო უნდა იყოს ოკუპანტები საქართველოში და თანაც პარლამენტში თავჯდომარის სკამზე იჯდეს და სიტყვით გამოდიოდეს? უბრალოდ სირცხვილია ეს ყველაფერი ერთგვარად ჩვენი ბრალიცაა ჩვენ ვკარგავთ ჩვენს ქვეყანას და უმოქმედოდ ყოველგავარი ყველაფრის გარეშე ვითმენთ ამდენს და თავისუფლად ვუყურებთ როგორ გვართმევენ საქართველოს... მე მომავალი თაობა ვარ და მე არ მინდა მომავალში რუსეთში ვცხოვრობდე და ჩემი ქვეყანა რუსებმა მთლიანად ოკუპირებული გახადოს მე არ მინდა რომ ჩემს ქვეყანაში რუსულად საუბრობდნენ... ვინც მიცნობს ყველამ იცის რუსების მიმართ როგორი დამოკიდებულება მაქვს ვერ ვიტან ამ ერს...ის არეყოთ რომ ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებული აქვთ? ... სანამ ჩვენ ხმას არ ამოვიღებთ მანამდე ეს ასე გაგრძელდება და თავზე გადაგვაჯდებიან ჩვენს ქვეყანაში... ამიტომ თითოეული ჩვენგანის ვალია რომ დავიცვათ ჩვენი სამშობლო და დავანახოთ ჩვენი ძალა მათ რო არ გამოუვათ არაფერი... რამდენმა ადამიანმა გაწირა თავი რომ დღეს ჩვენამდე მოსული ქვეყანა თუნდაც არჩილ ტატუნაშვილმა,ანწუხელიძემ,ოთხოზორიამ ან ნებისმიერმა ადამინმა და ახლა ჩვენ მშვიდად ვუყურებთ რასაც გვიკეთებენ რუსები??? #რუსეთიოკუპანტია #russiaisoccupant!!!! #russiaisoccupant #stoprussianaggression #stoprussia #russia #is #occupant #russiaisanoccupant #რუსეთიოკუპანტია #რუსეთიკლავს #რუსეთიმტერია #რუსეთიოკუპანტია️ ძალა ერთობაშია

      Допис, поширений ანანო ნამგალაძე ♡♡ (@anano_________)

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      Теги: Новини Грузії Протести Новини політики Антиросійські протести у Грузії Новини Росії
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