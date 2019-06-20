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      Протестувальники в Грузії увірвались до парламенту: відео

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      Протестувальники в Грузії увірвались до будівлі парламенту
      Протестувальники в Грузії увірвались до будівлі парламенту / Bison-info

      Під час масштабних протестів, що вибухнули в столиці Грузії, люди увірвались до парламенту. Зупинити протестувальників намагалися правоохоронці із кийками та щитами.

      Перед тим члени парламентської опозиції з "Національного руху" і "Європейської Грузії" дали владі півгодини на те, щоб вивести із залу всіх російських депутатів, пише видання "Грузія онлайн".

      Важливо: У Грузії – скандал з депутатом Держдуми: країну сколихнули протести – фото

      Ситуація біля парламенту напружена, однак правоохоронці наразі не застосовують спецзасоби. Учасників акції з території парламенту намагаються витіснити мирно. 

      ЗМІ повідомляють, що у відставку подасть спікер грузинського парламенту. Деякі партії вже заявили, що мають намір приєднатися до протесту і вимагатимуть дострокових виборів.

      Чому у Грузії спалахнули протести?Через російського депутата і президента Міжпарламентської асамблеї православ’я Сергія Гаврилова. Країну обурило те, що він вів засідання цієї асамблеї в будівлі грузинського парламенту російською мовою, сидячи у кріслі спікера. Перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії, Абхазії і Південної Осетії.

      Вранці 20 червня опозиційні партії блокували зал засідань, після чого міжпарламентська асамблея припинила роботу. Згодом опозиційні активісти оточили готель, де жили російські депутати, але місцева поліція зуміла їх евакуювати.

      Тому російська делегація на чолі з депутатом Державної думи Сергієм Гавриловим терміново залишила столицю Грузії Тбілісі. Наразі з протести не вщухають, мітингарі вирушили до консульства Росії. Керівництво правлячої партії Грузії пояснило участь російського комуніста у засіданні "протокольною помилкою"


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      Теги: Протести Новини Грузії Новини Росії Протести в Грузії через депутата Держдуми РФ Новини політики
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