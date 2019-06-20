Протести в Грузії: голова парламенту йде у відставку

Голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку через скандал з російським депутатом, який сів у крісло спікера парламенту Грузії.

Він уже перервав свій візит до Азейбарджану, повідомляє "Грузия онлайн".

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Хто такий Іраклій Кобахідзе?Він є грузинським політиком і спікер парламенту з 18 листопада 2016 року. У 2015 році Іраклій Кобахідзе вступив до лав партії "Грузинська мрія", зайнявши посаду виконавчого секретаря. Після перемоги на парламентських виборах 2016 року 18 листопада обраний спікером парламенту Грузії.



Під час засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я у крісло спікера парламенту сів російський депутат, представник Комуністичної партії Сергій Гаврилов.

Окрім того, що він всівся у крісло грузинського спікера, то ще й проводив захід російською мовою. Раніше Гаврилов неодноразово заявляв, що не визнає Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії.



Гаврилов у кріслі голови парламенту Грузії

У зв’язку з цим засідання перервали, а мешканці Грузії вийшли на протести.