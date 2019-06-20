22:31
20 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО ПРОТЕСТИ В ГРУЗІЇ ЧЕРЕЗ ДЕПУТАТА ДЕРЖДУМИ РФ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Легалізація наркотиків в Росії. Суворі реалії РПЦ
      Вєсті Кремля
      21:12, сьогодні
      Вєсті. UA: Кернес і пам'ятник Гітлеру. Найбільше досягнення Луценка
      Вєсті.UA
      19:35, сьогодні
      Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото
      ЦРУ
      09:00, 19 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО ПРОТЕСТИ В ГРУЗІЇ ЧЕРЕЗ ДЕПУТАТА ДЕРЖДУМИ РФ

      Протести в Грузії: голова парламенту йде у відставку

      246 Читать новость на русском
      Іраклій Кобахідзе
      Іраклій Кобахідзе / Фото з відкритих джерел

      Голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку через скандал з російським депутатом, який сів у крісло спікера парламенту Грузії.

      Він уже перервав свій візит до Азейбарджану, повідомляє "Грузия онлайн".

      Читайте також: Протестувальники в Грузії увірвались до парламенту: відео

      Хто такий Іраклій Кобахідзе?Він є грузинським політиком і спікер парламенту з 18 листопада 2016 року. У 2015 році Іраклій Кобахідзе вступив до лав партії "Грузинська мрія", зайнявши посаду виконавчого секретаря. Після перемоги на парламентських виборах 2016 року 18 листопада обраний спікером парламенту Грузії.

      Під час засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я у крісло спікера парламенту сів російський депутат, представник Комуністичної партії Сергій Гаврилов. 

      Окрім того, що він всівся у крісло грузинського спікера, то ще й проводив захід російською мовою. Раніше Гаврилов неодноразово заявляв, що не визнає Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії.

      грузія протести в грузії
      Гаврилов у кріслі голови парламенту Грузії

      У зв’язку з цим засідання перервали, а мешканці Грузії вийшли на протести.

      blog_ava
      У Вакарчука відповіли на можливе об'єднання зі "Слугою народу"
      сьогодні
      5965
      Теги: Новини Грузії Протести в Грузії через депутата Держдуми РФ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 20 червня: Конституційний суд переніс вибори, Філарет відновив УПЦ КП
      сьогодні , 22:23 Головні новини 20 червня: Конституційний суд переніс вибори, Філарет відновив УПЦ КП
      150
      Место и здание Администрации президента Украины – это чертовски важно
      сьогодні , 22:00 Место и здание Администрации президента Украины – это чертовски важно
      Блог Соцмережі 190
      Почему люди боятся ЛГБТ и что их ждет дальше
      сьогодні , 21:30 Почему люди боятся ЛГБТ и что их ждет дальше
      Павло Казарін 183
      Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів
      сьогодні , 21:02 Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів
      543
      Філарет, ПЦУ і томос: що відбувається в українській церкві
      сьогодні , 20:50 Філарет, ПЦУ і томос: що відбувається в українській церкві
      Євгенія Мазур 1524
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук