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      Росія – наш ворог і окупант, – президент Грузії Зурабішвілі про протести в країні

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      Саломе Зарубішвілі
      Саломе Зарубішвілі / фото з відкритих джерел

      Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на події, які сколихнули країну 20 червня. Вона закликала громадськість до спокою.

      20 червня Грузію сколихнули масштабні антиросійські протести. Вони виникли через те, що депутат Держдуми РФ сів у парламенті Грузії на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я. Такий вчинок засудила і опозиція, і активісти, і звичайні громадяни Грузії. Вони вийшли під стіни парламенту країни і спочатку вимагали від російської делегації вибачитися за поведінку.

      Згодом люди почали вимагати відставку трьох високопоставлених чиновників – голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахар і глави Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Після того, як протестувальники штурмували парламент, проти них почали застосовувати сльозогінний газ і гумові кулі.

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      "Сьогодні трапився великий злочин, його факт підриває гідність країни. Однак, це не виправдовує штучно піднятої хвилі, антидержавних дій, закликів зроблених як всередині країни, так і за її межами, спрямованих на вторгнення в парламент і повалення уряду. Росія наш ворог і окупант. Керована нею п'ята колона, можливо, сьогодні може бути більш небезпечною, ніж відкрита агресія", – заявила Зурабішвілі, передає "Грузия онлайн".

      Президент водночас додала, що внутрішнє протистояння нікому не йде на руку, крім Росії.

      Ті, хто заохочують і сприяють внутрішньому протистоянню, є провідниками російської політики і реалізаторами її планів. Прийшов час відреагувати державі на всі порушення і встановити порядок, а також – не дати можливості деструктивним силам Москви реалізувати свої плани,
      – додала Саломе Зурабішвілі.

      Водночас, заяву щодо подій 20 червня у Тбілісі оприлюднило Міністерство внутрішніх справ країни. Там пояснили, що застосували силу проти протестувальників, бо ті вийшли за рамки свободи волевиявлення

      blog_ava
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      20 червня
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      Теги: Новини Грузії Протести Саломе Зурабішвілі Новини політики Антиросійські протести у Грузії
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