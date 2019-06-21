Протести в Грузії проти Росії: чим це загрожує Україні

Україні потрібно врахувати події, що розгорнулися в Грузії. Це черговий етап гібридної війни Росії. Спроба реваншизму проросійських сил наразі назріває і в Україні. І цього не можна допустити.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Димов.

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Україна і Грузія через кому йдуть поруч у багатьох процесах – розвитку демократії, євроатлантичної інтеграції. Те, що сталося в Грузії – досить унікально для цієї держави. В Україні це неможливо. Російський вплив у Грузії посилюється. І на це повинні звернути увагу в Києві,

– зазначає Валерій Димов.

Політолог наголошує: в Україні фактично окупований Росією інформаційний простір. Фокус уваги війни з Росією змістився на розмови про якийсь діалог і відновлення економічних зв’язків з окупантом.

В Україні п’ята колона не просто рветься до влади, а хоче формувати виконавчу вертикаль і порядок денний у державі. Тому процеси, які сьогодні відбуваюся в Грузії, можуть бути і в нас. Не можна дозволяти Росії сіяти розбрат в Україні. Повзуча агресія Росії продовжується,

– наголошує Димов.

Політолог також зазначає: важливо, щоб президент Зеленський це розумів і не робив те, що грузини – які ніби забули про війну з Росією. У нас війна триває. Українській владі треба було б засудити дії грузинської влади щодо неправомірності застосування сили проти демонстрантів. Тому зараз важливо, щоб найшвидше сформувалася повністю нова влада в Україні в чіткій проєвропейській демократичній традиції.

Що відбулося в Грузії? 20 червня в Грузії розпочалися масові протести через поведінку депутатів російської Держдуми, які прибули у парламент країни для участі в Міжпарламентській православній асамблеї. Захід відкрив не спікер грузинського парламенту, а комуніст Сергій Гаврилов – депутат російської Думи. Він всівся у крісло грузинського спікера і проводив захід. Це викликало протест з боку опозиції. Учасники акції увірвалися в парламент Грузії. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб, серед яких, крім протестувальників були і журналісти. У відставку подав спікер грузинського парламенту. Деякі партії вже заявили, що мають намір приєднатися до протесту і вимагатимуть дострокових виборів.

Причини антиросійських протестів у Грузії: відео