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      Голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе пішов у відставку

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      Іраклій Кобахідзе пішов у відставку - голова парламенту Грузії
      Голова парламенту Грузії пішов у відставку / Фото з відкритих джерел

      Голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе пішов у відставку після протестів в Тбілісі. Масові акції сколихнули країну після того, як депутат Держдуми РФ сів у парламенті Грузії на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.

      Ймовірно, що новим головою парламенту Грузії буде обраний один з лідерів більшості – Арчіл Талаквадзе, пише "Грузия Online".

      Коротко про головне: Масові антиросійські протести у Грузії: причини та розвиток подій

      Грузинські ЗМІ зазначають, що рішення про відставку прийняли після засідання політичної ради партії "Грузинська мрія".

      Відставка Іраклія Кобахідзе – була однією з головних вимог мітингувальників. Окрім того, люди вимагають відставки глави МВС Георгія Гахар і глави Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.

      У Грузії розпочалися антиросійські протести. 20 червня через сутички з поліцією під час протесту постраждали близько 240 людей. Серед поранених не тільки учасники протестів, а й журналісти, які працювали на місці подій. Сполучені Штати Америки, Євросоюз та Велика Британія уже відреагували на події у Грузії. Вони закликають мітингувальників зберігати спокій і дотримуватися закону. Однак у п’ятницю ввечері, 21 червня, опозиція обіцяє відновити мітинг біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі.

      Важливо: Антиросійські протести у Грузії: російський депутат Гаврилов розповів свою версію подій

      Антиросійські протести у Грузії: дивіться відео

      Антиросійські протести у Грузії: що відомо?20 червня Грузію сколихнули масштабні антиросійські протести. Люди вийшли на вулиці через те, що депутат Держдуми РФ сів у парламенті Грузії на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я. Незабаром вся російська делегація покинула Грузію.

      Спочатку грузини вимагали від російської делегації вибачитися за поведінку. Проте згодом люди почали вимагати відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахар і глави Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.

      Після того протестувальники почали штурмувати парламент, а поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб серед них є поліцейські та журналісти.

      Під ранок 21 червня протести вибухнули з новою силою і мітингувальники почали сходитися до будівлі парламенту у Тбілісі. Між ними та правоохоронцями виникли сутички. Багатьох протестувальників затримали, і поліції вдалося частково розігнати мітингувальників.

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      Теги: Новини політики Антиросійські протести у Грузії Новини Грузії Протести
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