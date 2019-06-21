Антиросійські протести у Грузії будуть відновлені ввечері

На вулицях Тбілісі у Грузії спалахнули масові антиросійські протести та мітинги. Поліція на світанку після декількох годин сутичок завершила операцію з розгону акції протесту. Однак у п’ятницю ввечері опозиція обіцяє відновити мітинг біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі.

Голова грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух" Грігол Вашадзе заявив, що о 19:00 люди знову зберуться біля парламенту, пише "Грузия Online".

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"Подивимося, скільки людей прийде тепер, оскільки політика і політичні партії тут ні при чому", – додав він.

Вашадзе наголосив, що так звана влада сформувалася в режим і протистояла громадянам Грузії, у яких відняли конституційні права.

Так звана влада образила те, що ці люди неупереджено захищали протягом років – це незалежність цієї країни, суверенітет і територіальна цілісність,

– зазначив Грігол Вашадзе.

За словами лідера колишньої правлячої партії, як і в четвер, до протестної акції приєднаються практично всі опозиційні сили.

20 червня через сутички з поліцією під час протесту постраждали близько 70 людей, проте їх кількість може значно зрости. Серед поранених не тільки учасники протестів, а й журналісти, які працювали на місці подій. Сполучені Штати Америки, Євросоюз та Велика Британія уже відреагували на події у Грузії. Вони закликають мітингувальників зберігати спокій і дотримуватися закону.

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Антиросійські протести у Грузії: дивіться відео

Антиросійські протести у Грузії: що відомо?20 червня Грузію сколихнули масштабні антиросійські протести. Люди вийшли на вулиці через те, що депутат Держдуми РФ сів у парламенті Грузії на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я. Незабаром вся російська делегація покинула Грузію.



Спочатку грузини вимагали від російської делегації вибачитися за поведінку. Проте згодом люди почали вимагати відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахар і глави Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.



Після того протестувальники почали штурмувати парламент, а поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 70 осіб серед яких 39 поліцейських та 8 журналістів.



Під ранок 21 червня протести вибухнули з новою силою і мітингувальники почали сходитися до будівлі парламенту у Тбілісі. Між ними та правоохоронцями виникли сутички. Багатьох протестувальників затримали, і поліції вдалося частково розігнати мітингувальників.