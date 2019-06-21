Антиросійські протести у Грузії: США, ЄС і Британія озвучили свою позицію

Сполучені Штати Америки, Євросоюз та Велика Британія прокоментували антиросійські протести, що ввечері 20 червня спалахнули біля парламенту Грузії. Вони закликають мітингувальників зберігати спокій і дотримуватися закону.

Американське посольство та представництво ЄС у Грузії опублікували спільну заяву та наголосили, що уважно стежать за протестами у Тбілісі.

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Ми усвідомлюємо біль, який сьогодні відчувають багато людей. Ми закликаємо всі сторони зберігати спокій, проявляти стриманість і завжди діяти в рамках Конституції,

– наголосили дипломати.

Посольство Великобританії в Грузії також закликало протестувальників і грузинську владу до мирного врегулювання ситуації.

"Ми стежимо за подіями, що відбуваються в Тбілісі перед парламентом. Ми добре розуміємо стурбованість громадськості в зв’язку з сьогоднішніми подіями. Закликаємо сторони зберігати спокій і діяти в рамках закону", – йдеться в заяві посольства.

Антиросійські протести у Грузії: що відомо?20 червня Грузію сколихнули масштабні антиросійські протести. Люди вийшли на вулиці через те, що депутат Держдуми РФ сів у парламенті Грузії на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я. Незабаром вся російська делегація покинула Грузію.



Спочатку грузини вимагали від російської делегації вибачитися за поведінку. Проте згодом люди почали вимагати відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахар і глави Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.



Після того протестувальники почали штурмувати парламент, а поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 70 осіб серед яких 39 поліцейських та 8 журналістів.



Під ранок 21 червня протести вибухнули з новою силою і мітингувальники почали сходитися до будівлі парламенту у Тбілісі. Між ними та правоохоронцями виникли сутички. Багатьох протестувальників затримали, і поліції вдалося частково розігнати мітингувальників.