У грузинських кафе підняли ціни для туристів з Росії

Кафе "Гарденс" у грузинському Батумі та ресторан "Езо" у Тбілісі вирішили, що відтепер російським туристам доведеться платити на 20% більше, ніж іншим відвідувачам.

"Гарденс" зробило так слідом за рестораном в Тбілісі "Езо" у зв'язку з антиросійськими протестами у Грузії та указом президента Росії Володимира Путіна скасувати всі авіарейси до Грузії, повідомляє "Грузія онлайн"

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Друзі, ми, напевно, єдине кафе в Батумі, яке не має меню російською мовою. Це був наш свідомий акт. Після останніх подій хочемо приєднатися до наших колег у Тбілісі і підвищити вартість обслуговування для російських туристів на 20%,

– повідомили в кафе "Гарденс".

Таке рішення керівництво ресторану ухвалило у відповідь на окупацію Росією 20% грузинських територій – Абхазії і Цхінвальського регіону.



Ресторан "Гарденс"у Батумі



Ресторан "Езо" у Тбілісі

Чому у Грузії спалахнули антиросійські протести?

Антиросійські протести спалахнули з нечуваною силою у Тбілісі 20 червня та продовжилися 21 червня. Понад 5 тисяч людей вийшли на демонстрацію першого дня до парламенту Грузії через витівку депутата Держдуми Росії, комуніста Сергія Гаврилова.

Гаврилов прибув у парламент Грузії для участі в Міжпарламентській православній асамблеї. Він відкрив цей захід, хоча це мав зробити спікер грузинського парламенту. А ще депутат всівся у крісло спікера парламенту і проводив захід російською мовою.

Дивіться відео про перший день протестів у Грузії:

Гаврилов, до речі, відомий тим, що неодноразово заявляв, що не визнає окуповані Росією Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії.

Протестувальники вимагали, щоб російський депутат вибачився за свою поведінку і негайно покинув Грузію, але згодом опозиція дала правлячій партії годину для відставки голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахарії і глави Служби безпеки Вахтанга Гомелаурі. Наступного дня Кобахідзе пішов у відставку.

20 червня ввечері демонстранти розпочали штурм парламенту. Поліція для розгону мітингувальників застосувала сльозогінний газ, ґумові кулі та водомети. Учасники акції кидали у поліцейських пляшками і забирали у них щити. У зіткненнях постраждали близько 240 людей, зокрема одній журналістці ґумовою кулею вибило око. Правоохоронці затримали понад 300 демонстрантів. Українців серед постраждалих та затриманих не було.

Зрештою, поліції вдалося відтіснити протестувальників від парламенту.