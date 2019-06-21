Антиросійські протести у Грузії: як депутат з РФ опинився у кріслі спікера парламенту країни

Депутат Держдуми Сергій Гаврилов є президентом Міжпарламентської асамблеї православ'я, а оскільки Росія разом із Грецією керує цією організацією, то саме представник останньої запросив його зайняти місце спікера грузинського парламенту. На переконання Грузії, такий розвиток події не відповідав порядку денному. Також вони помітили ще кілька порушень.

Як розповів депутат грузинського парламенту Закарія Куцнашвілі, коли він спустився до зали перед початком засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, то побачив, що рішення щодо російського депутата Гаврилова ухвалив грецький колега. Політик пояснив, що організатором усіх міжнародних парламентських асамблей є міжнародний секретаріат. Натомість Грузія була лише країною-господаркою заходу та, як і решта учасників, мала свою делегацію, передає ресурс "Грузия Онлайн".

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Коли вранці ми почали збиратися, я раніше на 10 хвилин спустився до зали, і виявив два факти. Один – що банера делегації Грузії не було в залі засідання, його відсунули на задні ряди, а другий – на місці спікера замість одного крісла стояли два. Я запитав наш апарат про це. Також я зазначив, хоча ми – не організатори, проте є країною-господаркою, відтак нам потрібно було сидіти в першому ряду. Ми покликали організаторів, замінили банер, і пересадили делегацію Грузії у перший ряд,

– зазначив він.

За словами Куцнашвілі, який власне і був керівником грузинської делегації, щодо того, звідки на місці спікера з’явилося друге крісло, грецький колега йому відповів, що він і президент разом проведуть засідання.

"Я помітив, що згідно з порядком денним засідання повинен був вести тільки він, і не було б правильно, щоб там сидів російський депутат, і суспільство справедливо розлютилося б на це. Він відповів, що вони є міжнародною організацією, і відповідно, у них – свої правила. Президент і генеральний секретар повинні разом провести засідання", – зауважив представник парламенту Грузії.

Він додає, що опісля попросив грецького колегу, аби той сам проводив засідання, а своє прохання пояснив порядком денним, "однак всі процеси пішли зак іншим сценарієм".

Що таке Міжпарламентська асамблея православ'я? Це міжнародна міжпарламентська організація. Ініціював її створення грецький парламент, а з'явилася вона у 1993 році з ініціативи грецького парламенту. Хоча керують Міжпарламентською асамблеєю православ’я представники Греції, проте Росії тут також належить одна з провідних ролей.



Загалом у роботі організації беруть участь парламентські делегації ще з 25 держав, зокрема й України. Її засідання проходять один раз у рік – у червні. Головне її завдання – координація законотворчої діяльності та сприяння прийняттю з боку національних парламентів законів, що відповідають інтересам православ'я у суспільстві.

Щодо протесту, який у підсумку спалахнув у парламенті, Куцнашвілі підкреслив, що це було справедливо.

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Думаю, весь світ ще раз дізнався, що Грузія ніколи не змириться з окупацією. Я говорив про все це своїм православним колегам, коли проводили асамблею в Римі, Афінах і Тбілісі. Крім того, у межах форуму ми збиралися сказати, що Грузія ніколи не змириться з окупацією. Події, що відбулися, (антиросійські протести не лише у паралменті Грузії, а і на вулицях Тбілісі – 24 канал) власне й продемонстрували всьому православному світу обурення нашого суспільства окупацією,

– констатував політик.

Гаврилов, зі свого боку, переконує, що саме грузинський парламент запропонував провести у себе в країні засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я та саме грузинська сторона запропонував йому зайняти місце у президії.

За його словами, він діяв згідно з протоком, відтак не бачить проблем у тому, що зайняв місце спікера грузинського парламенту. Крім того, російський депутат аналогічно вчиняв у парламентах інших країн, і "тоді не було жодних проблем".

Генеральну асамблею веде тільки президент Міжпарламентської асамблеї православ'я – у цьому випадку я. Звичайно, я є готовим працювати хоч на приставному стільчику. Чесно, я – скромна людина та не женуся за почестями. Куди посадять господарі, туди й сяду. Цього разу запропонували крісло спікера,

– заявив Гаврилов.

Натомість директор Інституту світової політики Євген Магда у коментарі 24 каналу зазначив, малоймовірно, що це якийсь спланований Росією протест.

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"Швидше, це особистий ідіотизм пана Гаврилова, як депутата Держдуми. Він просто повівся так, як він звик поводитися, абсолютно не враховуючи специфіки країни та специфіки двосторонніх взаємин, – підкреслив експерт.

Водночас Магда не розуміє, чому та навіщо грузинська влада вирішила впускати російських громадян на власну територію.

"Воно може досить швидко з'явитися і в Україні: чи будуть сюди приїжджати російські парламентарі, чи якісь російські медійні персони? Над цим всім треба замислюватися", – каже аналітик.