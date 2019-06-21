Антиросійські протести в Грузії: чого від влади вимагає опозиція

Перед будівлею парламенту в центрі грузинського Тбілісі знову мають намір зібратися представники опозиційних сил, громадські активісти та студенти. Вони продовжуватимуть домагатися виконання вимог, які озвучили напередодні.

Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомила старший кореспондент "Ехо Кавказу/Радіо Свободи" Мзія Паресішвілі.

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Що відбулося в Грузії

20 червня у Грузії почалися масові протести. Все через поведінку російських депутатів, які прибули у парламент Грузії для участі в Міжпарламентській православній асамблеї. Захід відкрив не спікер грузинського парламенту, а комуніст Сергій Гаврилов – депутат російської Думи.



Гаврилов у кріслі голови парламенту Грузії

Окрім того, що Гаврилов сидів у кріслі грузинського спікера, то ще й проводив захід російською мовою. Раніше росіянин неодноразово заявляв, що не визнає Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії

Учасники протесту увірвалися в будівлю парламенту. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ й гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб, серед них журналісти та поліцейські.

Чого хочуть протестувальники

Зазначимо, що спочатку протестувальники вимагали, щоб Гаврилов вибачився за свою поведінку і негайно покинув Грузію, проте згодом вимоги стали радикальнішими: опозиція наполягала на відставці голови парламенту, глави МВС й глави Служби безпеки.

Одну з вимог провладна партія "Грузинська мрія" вже виконала: голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку. Деякі партії вже заявили, що мають намір приєднатися до протесту і вимагатимуть дострокових виборів.

Саме на Гахарія покладають відповідальність за ті рішення, які були прийняті при розгоні демонстрацій. За словами правозахисників, демонстрантів не попередили, що буде застосована сила. Проте влада це заперечує,

– пояснила Паресішвілі.

Й додала, що опозиція наполягає на зміні виборчої системи з змішаної на пропорційну. Крім цього, кореспондентка зазначила, що поки важко передбачити, чи буде акція 21 червня такою ж численною, як напередодні.

Антиросійські протести у Грузії: дивіться відео

Як коментують протести у владі

"Грузинська мрія" заявляє, що діяла строго в рамках закону, й що в якийсь момент акція вийшла за конституційні рамки. Про це також говорить і президентка країни Саломе Зурабішвілі.

Представники влади покладають відповідальність на опозиційних політиків, які, на їх думку, закликали й спровокували мирне населення до насилля, розповіла Паресішвілі.

Відкрито кримінальну справу за статтею про організацію групового насилля. Опозиція думає, що влада може з допомогою цієї статті вдатися до політичних репресій,

– наголосила вона.

Згодом поліція почала затримувати демонстрантів на проспекті Руставелі і прилеглих до нього вулицях. Станом на 21 червня 16:00 відомо про затримання 305 людей. Деяких з них вже арештували на термін від 9 до 12 днів.



Під час протестів у Тбілісі постраждали приблизно 240 осіб

Паресішвілі також повідомила, що 21 червня пройшла акція представників ЗМІ. Адже серед потерпілих є понад 30 журналістів. Є скарги, що деякі поліцейські спеціально стріляли саме по операторах.

Є інформація, що медійників, які знімали, як поліцейські б'ють учасників мітингу, побили й затримали. Міністр внутрішніх справ пообіцяв, що всі ці факти будуть розслідувані. Він також запевнив: якщо службові повноваження були перевищенні та було перешкоджання журналістській діяльності, винні будуть покарані.

Які наміри у опозиційних сил

Паресішвілі зазначила, що опозиція налаштована дуже рішуче. Її представники заявляють, що не планують розходитися. Проте варто пам'ятати, що більшість протестувальників на акціях 20 червня не представляли політичні сили.

Серед студентів, наприклад, є різні думки. Основна розбіжність серед молоді, яка вирішила не приєднуватися до акцій, це те, що опозиція вирішила скористуватися настроєм суспільства,

– наголосила вона.

Саме до цього й апелюють представники владу, покладаючи поки що політичну відповідальність за те, що відбулося у Тбілісі, на опозицію.