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      Росія спровокувала кризу в Грузії, щоб послабити Тбілісі, – експерт

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      В Грузії тривають акції протесту проти російських політиків
      В Грузії тривають акції протесту проти російських політиків / Facebook

      Росія посилювала свій вплив на Грузію протягом тривалого часу. Результатом стала провокація з боку російського комуніста в парламенті Грузії, що призвело до масових протестів. Це матиме наслідки і для влади, і для Грузії.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Димов.

      Що відбувається у Грузії: У Грузії – скандал з депутатом Держдуми: країну сколихнули протести – фото, відео

      Вплив Кремля призвів до того, що російський комуніст, який не поважає незалежність Грузії, підтримує війну РФ проти Грузії, сів у крісло спікера. Влада Грузії поставила себе в дуже неприємне становище. Всі демократичні критерії, якими пишалася Грузія, – свобода слова, свобода зібрання – різко підуть униз. А Росія – вгору. Грузія слабшатиме,
      – вважає Валерій Димов.

      Політолог наголошує: влада Грузії не прорахувала, що в знак протесту люди масово вийдуть на вулиці. А деякі помилки можуть бути гіршими, ніж зрада.

      Учасники протестів у Тбілісі захопили парламент, а влада жорстко придушила демонстрантів. Це стане серйозною проблемою для Грузії. Росія також використає цю ситуацію для подальшої дестабілізації Грузії. Щоб максимально зайти у внутрішню політику Тбілісі. Росія – фахівець по провокаціях і створенню вакууму безпеки,
      – підкреслює Димов.

      Читайте також: Антиросійські протести у Грузії: США, ЄС і Британія озвучили свою позицію

      Експерт зауважує: провладна партія "Грузинська мрія", яку очолює олігарх Бедзіна Іванішвілі, близький до Росії, практично витиснула опозицію, яку колись очолював Саакашвілі. І тепер "Грузинська мрія" повністю контролює Грузію. Іванішвілі втягнув Росію у внутрішню політику Грузії. Тбілісі відновлює економічну співпрацю з Москвою. Через територію Грузії в обхід України будується залізнична колія до Вірменії. У Грузії багато російських туристів. Це переводить фокус уваги з окупованих Росією Абхазії і Південної Осетії на економіку. І цим скористалася Росія.

      Що відбулося в Грузії? 20 червня в Грузії розпочалися масові протести через поведінку депутатів російської Держдуми, які прибули у парламент країни для участі в Міжпарламентській православній асамблеї. Захід відкрив не спікер грузинського парламенту, акомуніст Сергій Гаврилов – депутат російської Думи. Він всівся у крісло грузинського спікера і проводив захід. Це викликало протест з боку опозиції. Почалися протести. Учасники акції увірвалися в парламент Грузії.Поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб. ЗМІ повідомляють, що у відставку подасть спікер грузинського парламенту. Деякі партії вже заявили, що мають намір приєднатися до протесту і вимагатимуть дострокових виборів.

      Антиросійські протести в Грузії: Відео

       

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      Головні новини 20 червня: КС дозволив розпуск Ради, Філарет відновив УПЦ КП, протести у Грузії
      сьогодні
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Антиросійські протести у Грузії Новини Росії Новини Грузії
      Джерело: 24 канал
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