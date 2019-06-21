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      У Путіна різко відреагували на антиросійські протести у Грузії

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      Пєсков назвав протести у Грузії "русофобською провокацією"
      Пєсков назвав протести у Грузії "русофобською провокацією" / tass.ru

      Кремль назвав "русофобською провокацією" масові протести які спалахнули у Грузії після візиту до країни російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, комуністом Сергієм Гавриловим.

      Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков наголосив, що Москва стурбована антиросійськими настоями грузин, передає ТАСС.

      Читайте також: Масові антиросійські протести у Грузії: причини та розвиток подій

      Все те, що вчора відбувалося в Грузії, є нічим іншим, як русофобською провокацією. Звичайно, не може не викликати нашої крайньої стурбованості той факт, що були агресивні прояви щодо громадян Росії,
      – заявив Пєсков.

      Речник Путіна додав, що так звана загроза особистій безпеці членів російської делегації під час проведення міжпарламентського заходу вимагає "крайнього засудження".

      При цьому Пєсков додав, що Грузію регулярно відвідує багато туристів з Росії, тому питання з "русофобією" вкрай серйозне.

      Раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі коментуючи протести в країні наголосила, що Росія – ворог її держави.

      "Трапився великий злочин, його факт підриває гідність країни. Однак, це не виправдовує штучно піднятої хвилі, антидержавних дій, закликів зроблених як всередині країни, так і за її межами, спрямованих на вторгнення в парламент і повалення уряду. Росія наш ворог і окупант. Керована нею п'ята колона, можливо, сьогодні може бути більш небезпечною, ніж відкрита агресія", – заявила Зурабішвілі.

      Чому у Грузії почалися антиросійські протести?20 червня Грузію сколихнули масштабні антиросійські протести. Люди вийшли на вулиці через те, що депутат Держдуми РФ сів у парламенті Грузії на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я. Незабаром вся російська делегація покинула Грузію.

      Спочатку грузини вимагали від російської делегації вибачитися за поведінку. Проте згодом люди почали вимагати відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахар і глави Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.

      Коли вимоги не були виконані, протестувальники почали штурмувати парламент, а поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Під ранок 21 червня протести вибухнули з новою силою і мітингувальники почали сходитися до будівлі парламенту у Тбілісі. Між ними та правоохоронцями виникли сутички. Багатьох протестувальників затримали, і поліції вдалося частково розігнати мітингувальників.

      Голова парламенту Іраклія Кобахідзе вже подав у відставку.

      Антиросійські протести в Грузії: відео

       

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      Теги: Новини політики Антиросійські протести у Грузії Новини Грузії Новини Росії Протести
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