Спецоперация России в Грузии: все по плану

Протесты в Грузии имеют явные черты операции Кремля, в рамках политико-религиозной концепции.

Вчера в столице Грузии Тбилиси и других городах в том числе, прошли, пожалуй, самые масштабные за последнее время акции протеста, вылившиеся в итоге в прямое противостояние с полицией.

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Как известно, причиной для протестов стало появление депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в зале грузинского парламента, да еще и в кресле спикера, держащего слово на русском языке к собравшимся парламентариям.



Сергей Гаврилов / Фото Коммерсант

Что интересно, по итогам событий сам Сергей Гаврилов отметил, что события в Грузии были заранее спланированной акцией. Правда он не уточнил, чьей именно, делая вид, что его словно силком притащили в парламент, усадили на место спикера и под дулом автомата заставляли говорить. В общем, как говорится, все по Фрейду, причем с указкой не только на методичку российского депутата от начальства, но и явном пособничестве внутри Грузии!

Конечно, по теме этих событий уже много что сказано, и еще больше скажут в ближайшие дни. Но, я бы хотел обратить внимание на одну деталь, которая настойчиво ускользает из виду наших сердобольных горе журналистов и экспертов.

Протесты в Грузии и спровоцировавшее их выступление российского депутата прошли под аккомпанемент проходящей в Тбилиси 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия. То есть, в очередной раз, спецоперация российских силовых структур была проведена с акцентами на религиозные мотивы. Интерпретируя иными словами, мы к ним с миром и благодатью, а они…

Причем, использование религии для достижения целей на внешнеполитических рубежах сейчас Россией практикуется повсеместно. Только у нас в Украине разворачивается целая спецоперация российского филиала ФСБ – РПЦ, действующего через Филарета, как первопричины для обследующей атаки ни много ни мало, а на Константинополь и самого Вселенского патриарха Варфоломея.

В Грузии так же, воспользовавшись данным мероприятием, протестам придали не просто оттенок отъявленной русофобии, но и горчинку богохульства, что еще долго будет кормить российские "говорящие головы". А большего, в принципе, на данном плацдарме, им и не нужно.

А потому, российская провокация в Грузии, намеренная и спланированная. Ну и, конечно, не без помощи местных пророссийских сил и якобы патриотических движений, которые в большей степени играют роль провокаторов, вполне может аукнуться на информационном фоне и в совершенно неожиданных и далеких от Грузии плацдармах. Ведь провоцируют такой резонанс не просто для заполнения эфира, или в рамках точечной операции, а для оказания более глобального воздействия.

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