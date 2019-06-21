Протести у Грузії поновилися: що зараз відбувається біля парламенту

У Тбілісі поновилися антиросійські протести біля будівлі парламенту. Там зібралися тисячі протестувальників разом з представниками опозиційних партій. Демонстранти вимагають відставки голови МВС Георгія Гахарії, глави Служби держбезпеки Вахтанга Гомелаурі, а також проведення у Грузії дострокових парламентських виборів.

Протестують грузини і проти застосування насильства під час розгону демонстрантів у ніч проти 21 червня. Адже під час силового розгону з застосуванням ґумових куль постраждали понад 250 учасників протестів, 55 з них залишаються в лікарнях.

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Перед початком протестів працівники апарату парламенту Грузії покинули будівлю за наполяганням МВС. Покинути будівлю попросили і журналістів, що перебували там. У внутрішньому дворі парламенту мобілізована спецтехніка.

Мітингувальники тримають плакати та пов’язки на обличчі з нагадуванням про 20% окупованих територій Південної Осетії та Абхазії. Вони також роздрукували плакати з учорашніми пораненнями мітингувальників.

Дивіться відеотрансляцію пртестів під парламентом Грузії:

Ультиматум владі

Перед початком другого дня протестів демонстранти висунули ультиматум владі. Вони заявили, що дають 3 години для оголошення про відставку Гахарії. У разі невиконання умов протестувальники обіцяють почати мирну ходу з західного міста Зугдіді до Тбілісі, "щоб зібратися тут з більшими силами, і з чистими руками прибрати цю владу".

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Чому протестують у Грузії?

Протести у Грузії спалахнули ввечері 20 червня через поведінку депутатів російської Держдуми, які прибули у парламент країни для участі в Міжпарламентській православній асамблеї. Річ у тім, що захід відкрив не спікер грузинського парламенту, а комуніст Сергій Гаврилов – депутат російської Думи.

Окрім того, що Гаврилов всівся у крісло грузинського спікера, то ще й проводив захід російською мовою. Раніше Гаврилов неодноразово заявляв, що не визнає окуповані Росією Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії. Це викликало протест з боку опозиції.

Спочатку протестувальники вимагали, щоб російський депутат вибачився за свою поведінку і негайно покинув Грузію, проте згодом вимоги стали радикальнішими: опозиція дала правлячій партії годину для відставки голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахарії і глави Служби безпеки Вахтанга Гомелаурі. Наступного дня Кобахідзе пішов у відставку.

Дивіться відео про перший день антиросійських протестів у Грузії:

Загалом на протест першого дня вийшли понад 5 тисяч людей. 20 червня ввечері демонстранти розпочали штурм парламенту, щоб зафіксувати свій протест проти російської окупації.

Поліція для розгону мітингувальників застосувала сльозогінний газ, ґумові кулі та водомети. Учасники акції кидали у поліцейських пляшками і забирали у них щити. У зіткненнях постраждали близько 240 людей, зокрема одній журналістці ґумовою кулею вибило око. Правоохоронці затримали понад 300 демонстрантів. Українців серед постраждалих та затриманих не було.

Зрештою, поліції вдалося відтіснити протестувальників від парламенту.